В Антверпене задержали водителя, пытавшегося протаранить толпу

Полиция Бельгии задержала мужчину, который пытался врезаться в толпу людей на оживленной торговой улице в Антверпене.

В городе усилены меры безопасности, на улицы выведены дополнительные наряды полиции.

Подозреваемый в совершении атаки в бельгийском Антверпене является гражданином Франции, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Le Soir.

Атаку удалось предотвратить, мужчина был задержан. По данным прокуратуры, в автомобиле мужчины были обнаружены ножи и оружие, а также емкость с неизвестным содержимым. Подозреваемый проживал во Франции и имел гражданство этой страны.

Автомобиль мужчины также зарегистрирован во Франции. Во время нападения преступник был одет в военную форму.

Подозреваемым является Мухаммед Р. 1977 года рождения. По неподтвержденным данным, мужчина был за рулем красного Citroen.

Сообщение из Бельгии пришло всего спустя сутки после нападения на людей у здания британского парламента в центре Лондона, в результате которого погибли четыре человека, включая нападавшего.

Днем 22 марта в 14:40 по местному времени (17:40 по Москве) мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. В результате по меньшей мере два человека погибли.

Затем автомобиль свернул к зданию британского парламента и врезался в ограду Вестминстерского дворца. Находившийся за рулем мужчина выскочил из машины с ножом и побежал к зданию парламента, где ему преградили дорогу полицейские.

Мужчина набросился с ножом на безоружного полицейского. Затем подоспел вооруженный полицейский наряд, который застрелил нападавшего. Полицейский, на которого напал террорист, также скончался от полученных ранений.