В Англии осудили убийцу двух криминальных авторитетов. Он увлекался бегом — и его удалось вычислить благодаря GPS-часам

В мае 2018 года в городке Рэйнхилл недалеко от Ливерпуля был застрелен еще один известный на севере Англии мафиози — близкий друг Мэсси, 53-летний Джон Кинселла (на его похоронах присутствовал в том числе футболист Стивен Джеррард: криминальный авторитет помог игроку ”Ливерпуля”, когда ему угрожали бандиты). Убийца (он снова передвигался на велосипеде) несколько раз выстрелил в Кинселлу из револьвера, когда тот вместе с беременной женой выгуливал собак. За хладнокровие, с которым было совершено убийство, преступника прозвали ”ледяным человеком”.
Как пишет The Liverpool Echo, у полиции было более ста подозреваемых. В их числе был 38-летний любитель легкой атлетики и велоспорта, отец двоих детей Марк Феллоуз. Феллоуз, ранее судимый за вооруженное ограбление, был одним из фигурантов дела об убийстве Пола Мэсси, однако доказать его вину полицейским из Манчестера не удалось. Тем не менее, после убийства Джона Кинселлы, которое было осуществлено похожим образом, они поделились этим наблюдением с ливерпульскими коллегами.
В ходе обыска в доме у Феллоуза было найдено 50 тысяч фунтов (предполагается, что это деньги, которые он получил за убийство Джона Кинселлы), а также часы Garmin со встроенным GPS-трекером. По содержащихся в них данных о перемещениях владельца полицейские смогли связать его с обоими убийствами.
В ходе суда выяснилось, что убийство Пола Мэсси и Джона Кинселлы стало частью давнего конфликта между двумя враждующими группировками севера Англии (в материалах дела они названы ”Командой А” и ”Антикомандой А”). ”Команда А” была связана с Мэсси, Марк Феллоуз работал на другую группировку.
17 января 2019 года суд приговорил Феллоуза к пожизненному заключению. Как пишет The Guardian, в Англии и Уэльсе такой срок отбывают всего 70 человек.