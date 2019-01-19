В Англии осудили убийцу двух криминальных авторитетов. Он увлекался бегом — и его удалось вычислить благодаря GPS-часам

В 2015 году в городке Солфорд недалеко от Манчестера был убит 55-летний криминальный авторитет Пол Мэсси по прозвищу ”Мистер Биг”. В 1990-х он был грозой манчестерского преступного мира и одним из заметных наркодельцов в Великобритании: с помощью нескольких охранных компаний Мэсси фактически монополизировал продажу наркотиков в многочисленных ночных клубах, где в то время бушевала знаменитая манчестерская рэйв-сцена.

В 2000-х Мэсси отсидел срок за нападение на человека с ножом. Выйдя на свободу, он стал публичной персоной и в 2012 году даже баллотировался в мэры Солфорда. С преступным миром он не покончил — по крайней мере, незадолго до смерти Пол Мэсси стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Убийство Мэсси потрясло всю Великобританию. Криминальный авторитет был застрелен возле своего дома из пистолета-пулемета ”Узи”. Преступник, одетый в камуфляж, выстрелил 18 раз и скрылся на велосипеде.

После этого город захлестнула волна уличных перестрелок: соратники Мэсси заподозрили в убийстве членов конкурирующей банды. Участники группировок начали поджигать машины конкурентов, бросать гранаты в дома. Свидетелей убивали или запугивали; The Guardian пишет о женщине и ребенке, которым прострелили ноги на крыльце их дома. Полиции так и не удалось выйти на след убийцы Пола Мэсси.