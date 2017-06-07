В Андаманском море обнаружены обломки пропавшего в Мьянме самолета

Днем 7 июня в Мьянме с радаров пропал военный самолет, сообщает портал AirLive. На борту находились 116 человек. Информацию подтвердили глава армии страны и в аэропорту. Позднее обломки самолета были обнаружены в Андаманском море.

Самолет направлялся с южного побережья Мьянмы в крупнейший город страны Янгон. Когда связь с бортом пропала, он находился над Андаманским морем. Сайт AirLive со ссылкой на заявление минобороны Мьянмы сообщает, что контакт с самолетом был потерян примерно в 13:35 по местному времени (7:05 по Гринвичу), когда он был приблизительно в 20 милях к западу от города Тавой и в 32 км западнее города Давэй.

Уточняется, что пропал мьянмарский военный самолет Y-8, перевозивший 116 человек, сообщает AFP news agency со ссылками на источники в аэропорту и в армии Мьянмы. Cотрудник аэропорта города Мьей, из которого вылетел самолет, уточнил, что на борту находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

По данным источников, разбился самолет Shaanxi Y-8, разработанный на базе советского военно-транспортного самолета Ан-12.

Власти Мьянмы проводят поисково-спасательную операцию.