28.10.2018, 08:39

В американском Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. 11 человек погибли, преступник сдался полиции

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rus.delfi.ee
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В американском Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. 11 человек погибли, преступник сдался полиции
Foto: Keith Srakocic, AP

Утром в субботу 27 октября преступник открыл стрельбу в синагоге Tree of Life в Питтсбурге, штат Пенсильвания, сообщает Meduza.

По данным местного телеканала KDKA, в этот момент в синагоге несколько общин отмечали шаббат; в одном из помещений проходила церемония обрезания. По словам очевидцев, во время стрельбы преступник кричал: ”Все евреи должны умереть”. Синагога расположена в районе Питтсбурга Скуиррел-Хилл, 40% жителей которого принадлежат к еврейским общинам.

Погибли 11 человек; шестеро были ранены, в том числе четверо полицейских; двое из них находятся в критическом состоянии. По данным KDKA, четыре человека были убиты на первом этаже, четыре — в подвале здания. По оценке представителей еврейского сообщества Питтсбурга, с которыми поговорили журналисты, в здании синагоги на тот момент должны были находиться несколько десятков человек. Глава департамента общественной безопасности Питтсбурга Уэнделл Хиссрич сказал, что место преступления оказалось ”одним из худших”, которые он видел в своей жизни.

Стрелявший сдался полиции, он ранен. Приехав к синагоге, полиция вступила в перестрелку с нападавшим, используя патрульные машины как щиты. По данным журналистов, преступник сдался после перестрелки и переговоров с властями. Сообщается, что это произошло на третьем этаже здания и что он полз навстречу полицейским. В каком состоянии нападавший сейчас, неизвестно.

О преступнике пока почти ничего неизвестно. По данным СМИ, это белый мужчина 46 (или 48) лет по имени Роберт Бауэр; в его соцсетях журналисты нашли антисемитские записи, сделанные незадолго до преступления. По словам источников NBC News, у него при себе была полуавтоматическая винтовка и несколько пистолетов. Случившееся классифицировано как преступление на почве ненависти, его расследованием займется ФБР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в США происходят ”ужасные вещи в плане ненависти”, и что насилие ”должно остановиться”. Стрельба в Питтсбурге произошла на следующий день после задержания во Флориде 56-летнего сторонника Трампа, который, по версии следствия, рассылал бомбы политикам-демократам и, как выяснили журналисты, угрожал им в соцсетях.

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