Американские конгрессмены и сенаторы предложили создать спецкомиссию по расследованию вмешательства российских хакеров в процесс выборов президента США. Об этом сообщает Reuters.

Комиссия должна быть независимой, состоять из 12 членов, принадлежащих к обеим парламентским партиям, но не входящих в состав Конгресса. Она получит право интервьюировать свидетелей, собирать документы и выдавать повестки в суд. Цель работы комиссии — изучение попыток любых стран, в первую очередь России, повлиять на прошедшие американские выборы.

Законопроект выдвинут и в палате представителей, и в сенате. В нижней палате его поддержали все члены демократической фракции и примкнувшие к ним независимые депутаты, в верхней — 10 человек, включая республиканца Джона Маккейна. Пока неясно, насколько велики шансы на его прохождение, учитывая, что обе палаты находятся под контролем республиканцев.

6 января была опубликована рассекреченная часть доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США. В тексте утверждается, что президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию с целью влияния на президентские выборы в Соединенных Штатах. В докладе указывается, что Москва хотела подорвать веру общества в демократический процесс в США и очернить кандидата от демократов Хиллари Клинтон.