В американской разведке создали спецотдел по борьбе с кибератаками из России

В американских спецслужбах создан специальный отдел по борьбе с кибератаками из России. Об этом сообщил директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Пол Накасон, который также занимает пост главы Кибернетического командования США.
"Я создал российскую группу, небольшую российскую группу. Это укладывается в рамки того, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016-2017 годов", — сказал генерал во время выступления на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, 21 июля.
Он также отметил, что Россия "обладает большими возможностями в киберпространстве", которым "необходимо противостоять". "Если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать", — заверил военный.
Видеозапись выступления Накасона опубликована в официальном аккаунте форума в YouTube. На заявление главы АНБ обратило внимание издание Bloomberg.