23.07.2018, 14:59

В американской разведке создали спецотдел по борьбе с кибератаками из России

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NEWSru.com
EST
Häkker
HäkkerFoto: Anni Õnneleid

В американских спецслужбах создан специальный отдел по борьбе с кибератаками из России. Об этом сообщил директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Пол Накасон, который также занимает пост главы Кибернетического командования США.

"Я создал российскую группу, небольшую российскую группу. Это укладывается в рамки того, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016-2017 годов", — сказал генерал во время выступления на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, 21 июля.

Он также отметил, что Россия "обладает большими возможностями в киберпространстве", которым "необходимо противостоять". "Если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать", — заверил военный.

Видеозапись выступления Накасона опубликована в официальном аккаунте форума в YouTube. На заявление главы АНБ обратило внимание издание Bloomberg.

Оно напоминает, что ранее, 17 июля, газета The Washington Post сообщила, что АНБ и киберкомандование будут сотрудничать с обеими палатами конгресса США по противодействию российской угрозе в преддверии промежуточных выборов в парламент в ноябре этого года.

Бывший глава АНБ и ЦРУ Майкл Хайден назвал принимаемые Накасоном и его соратниками меры недостаточными, отметив, что речь идет об "одной из самых серьезных угроз национальной безопасности, с которыми приходилось сталкиваться США с 11 сентября 2001 года".

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19 июля риски, связанные с попытками России оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс, признал Белый дом. Представитель администрации Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп верит в то, что Россия может якобы снова вмешаться в президентские выборы США. "Он полагает, что они (русские) снова будут нацелены на выборы в США", — сказала она (цитата по сайту Белого дома).

При этом сам Трамп делает на этот счет противоречивые заявления.

На саммите с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля он сказал, что не видит причин для вмешательства России в избирательный процесс в США. Однако позднее заявил, что имел в виду, что все совсем наоборот.

Он также говорил, что США не являются "мишенью" для России. В понедельник, 23 июля, Трамп опубликовал сообщение в своем аккаунте в Twitter, в котором назвал обвинения о вмешательстве Москвы в американские выборы "выдумкой".

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