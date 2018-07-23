В американской разведке создали спецотдел по борьбе с кибератаками из России

Оно напоминает, что ранее, 17 июля, газета The Washington Post сообщила, что АНБ и киберкомандование будут сотрудничать с обеими палатами конгресса США по противодействию российской угрозе в преддверии промежуточных выборов в парламент в ноябре этого года.

Бывший глава АНБ и ЦРУ Майкл Хайден назвал принимаемые Накасоном и его соратниками меры недостаточными, отметив, что речь идет об "одной из самых серьезных угроз национальной безопасности, с которыми приходилось сталкиваться США с 11 сентября 2001 года".

19 июля риски, связанные с попытками России оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс, признал Белый дом. Представитель администрации Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп верит в то, что Россия может якобы снова вмешаться в президентские выборы США. "Он полагает, что они (русские) снова будут нацелены на выборы в США", — сказала она (цитата по сайту Белого дома).

При этом сам Трамп делает на этот счет противоречивые заявления.

На саммите с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля он сказал, что не видит причин для вмешательства России в избирательный процесс в США. Однако позднее заявил, что имел в виду, что все совсем наоборот.

Он также говорил, что США не являются "мишенью" для России. В понедельник, 23 июля, Трамп опубликовал сообщение в своем аккаунте в Twitter, в котором назвал обвинения о вмешательстве Москвы в американские выборы "выдумкой".