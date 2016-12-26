Работающие в Алеппо офицеры российского центра примирения сторон обнаружили в освобожденных от террористов районах захоронения десятков сирийцев, подвергнувшихся пыткам и казни. Об этом сообщил ”Ленте.ру” официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга. Военное ведомство намерено задокументировать обнаруженные факты преступлений и предать их огласке.

”Обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало”, — сказал Конашенков.

По словам Конашенкова, все обнаруженное документируется как военные преступления террористов и будет предано максимальной огласке. Представитель Минобороны сообщил также об обнаружении в освобожденных районах Алеппо семи складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов.

23 декабря 2016 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об окончании военной операции в Алеппо. 22 декабря сообщалось, что колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточных кварталов. Сирийская правительственная армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен.