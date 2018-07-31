В Африке убили российских журналистов

В Центральноафриканской республике (ЦАР) погиб российский журналист Орхан Джемаль, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем микроблоге в Twitter во вторник, 31 июля.

В беседе с агентством "Интерфакс" Венедиктов рассказал, что Джемаль вместе с режиссером Александром Расторгуевым снимал документальное кино о работающих в ЦАР частных военных компаниях (ЧВК). Венедиктов, по его словам, предлагал Джемалю для поездки аккредитацию "Эха Москвы", но тот "не обратился".

Вместе с Джемалем погибли также Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, сообщают ряд СМИ со ссылкой на источники в медиа-проекте "Центр управления расследованиями" (ЦУР). "Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья", - сказал BBC главный редактор ЦУР Андрей Коняхин. Предположительно, все трое снимали в ЦАР документальный фильм о работе ЧВК Вагнер, указывает "Дождь".

Жена Джемаля Ирина Гордиенко сообщила The Bell, что опознала тело мужа по фотографии. По словам Гордиенко, с ней связалась официальный представитель МИД Мария Захарова, пообещав в скором времени вернуть тело. Источник "Медиазоны" рассказал, что Джемаля, Радченко и Расторгуева убили, когда они ехали на встречу со своим помощником и везли с собой дорогую технику, что могло стать причиной ограбления.

В ЦАР вылетели российские дипломаты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты выехали на опознание тел троих погибших в ЦАР человек, которые, предположительно, имеют гражданство РФ. По словам Захаровой, посольство РФ в ЦАР находится в контакте с местными властями для прояснения ситуации.

Ранее агентство AFP сообщило, что в ЦАР убиты трое россиян, у которых были найдены пресс-удостоверения. "Известия" опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что у двоих погибших обнаружены пресс-карты этого издания. "Интерфакс" пишет со ссылкой на источник в полиции ЦАР, что троих человек, предположительно, россиян, убили с целью грабежа.