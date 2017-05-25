В Афинах взорвали машину бывшего премьер-министра Греции

Бывший премьер-министр Греции Лукас Пападимос пострадал в результате взрыва, произошедшего в его машине в центре Афин.
По данным агентства TV ERT, Пападимос и его водитель серьезно ранены и отправлены в больницу.
Рейтер передает, что взрывное устройство было спрятано в конверте внутри машины.
"Господин Пападимос и его водитель доставлены в больницу", — цитирует агентство полицейского.
Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.
Он также занимал пост вице-президента Европейского центробанка.
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