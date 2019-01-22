В Афганистане при нападении талибов на базу спецслужб погибли от 65 до 126 человек

В Афганистане в результате нападения талибов на базу разведслужбы NDS в провинции Вардак в центральной части страны погибли не менее 65 человек. Именно такое количество тел погибших обнаружено после нападения, сообщил во вторник, 22 января, представитель совета провинции. Представитель силовых структур заявил, что погибли не менее 70 человек.

В то же время представитель органов здравоохранения провинции Вардак сказал, что в результате нападения погибли 15 человек, еще 30 — ранены, а член совета провинции Нафиза Зелия Вардак заявила, что погибли, по всей видимости, не менее 126 сотрудников спецслужб.

Глава совета провинции Вардак Мохаммед Зардар Бахтиари объяснил столь значительные расхождения данных о количестве жертв желанием властей скрыть подлинные масштабы трагедии.

Ответственность взяли на себя талибы

Утром 21 января смертник взорвал заминированный автомобиль возле базы Национального директората безопасности Афганистана (NDS) в городе Майдан-Шахр. После этого базу штурмовали трое боевиков. В этом время на территории объекта находились около 150 бойцов NDS.

В результате взрыва заминированного автомобиля обрушилась большая часть крыши двухэтажного здания базы. Взрыв был такой мощности, что пострадали дома в радиусе одного километра.

Ответственность за нападение взяло на себя исламское радикальное движение "Талибан".