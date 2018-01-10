10.01.2018, 22:00

В аэропорту Варшавы совершил посадку самолет без шасси. Аэропорт закрыт

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rus.delfi.ee
EST
Lennukid maandumas külgtuules Tallinna
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В аэропорту Варшавы вечером в среду, 10 января, приземлился самолет без шасси. Об этом сообщает газета ”Известия” со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Как стало известно, инцидент произошел в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена.

По имеющимся данным, лайнер польской авиакомпании LOT приземлился без шасси, пишет inforeactor.ru.

Сообщается, что в момент аварийной посадки на борту воздушного судна находились 63 человека. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Отмечается, что в настоящий момент аэропорт имени Шопена в Варшаве временно закрыт. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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