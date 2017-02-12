В аэропорту Гамбурга десятки человек пострадали из-за перцового газа

Аэропорт немецкого города Гамбург был закрыт из-за распыления перцового газа.

Пострадавшие жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.

Через некоторое время воздушное сообщение было возобновлено, пожарные открыли доступ к терминалам аэропорта.

Веществом, вызвавшим у находившихся в аэропорту Гамбурга пассажиров кашель и затруднение дыхания, вероятно, был перцовый газ. Об этом в воскресенье, 12 февраля, представитель службы спасения заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По предварительной версии, неизвестный распылил газ из баллончика, который впоследствии был обнаружен в аэропорту. Предположительно, вещество распространилось через систему кондиционирования. «По нашей оценке, речь не идет о террористическом акте», — добавили спасатели.

Всего пострадали 68 человек, девять были госпитализированы. Полиция ведет расследование произошедшего.

Ранее 12 февраля стало известно о закрытии аэропорта немецкого Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества. Пострадавшие жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз. По прошествии некоторого времени воздушное сообщение было возобновлено, пожарные открыли доступ к терминалам аэропорта.