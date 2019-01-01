01.01.2019, 09:50

В аэропорту Амстердама проведена эвакуация из-за угрозы теракта


Deutsche Welle
EST 1
Schiphol
фото иллюстративноеFoto: EVERT ELZINGA, AP

В зале вылетов аэропорта Схипхол мужчина угрожал привести в действие взрывное устройство, но был взят под стражу.

Сотрудники служб безопасности эвакуировали пассажиров из зала вылетов в амстердамском аэропорту Схипхол в связи с поступившими данными об угрозе теракта. Об этом сообщила пресс-служба Схипхола в понедельник, 31 декабря.

"Мужчина угрожал привести в действие взрывное устройство в зале вылетов номер 3 Схипхола. В настоящее время из помещения проводится эвакуация", — указали в пресс-службе.

Как пояснили в полиции, подозреваемый был задержан, мотивы его действий выясняются.

На сайте новостной программы Hart van Nederland уточняется, что эвакуацию провели в качестве меры предосторожности. По данным издания, аэропорт вернулся к нормальному режиму работы.

Схипхол — главный аэропорт Нидерландов. Это важнейшая воздушная гавань Европы наряду с лондонским Хитроу и аэропортом в немецком Франкфурте-на-Майне.

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