В Абхазии разбился самолет с туристами из России

Пилот и два пассажира погибли в результате падения легкомоторного прогулочного самолета в абхазском городе Пицунда. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.



В посольстве России в Абхазии агентству сообщили, что все погибшие — граждане РФ. ”Пассажиры — Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот — Александр Семенов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства”, — уточнил пресс-атташе российского посольства Турал Джавадов.

В управлении внутренних дел по Гагрскому району Абхазии указали, что пилот, скорее всего, работал в республике по найму.