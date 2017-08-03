В Абхазии произошел взрыв на складе боеприпасов: двое погибших, до 60 пострадавших

Две туристки из России погибли в результате взрывов на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района 2 августа, сообщили в МЧС республики.

"Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов", — рассказал журналистам пресс-секретарь ведомства Мизан Ломия. По его словам, тела двух погибших женщин спасатели нашли утром 3 августа, передает "Интерфакс". "Это жительницы Санкт-Петербурга — Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения", — уточнил Ломия.

"Третья женщина, Людмила Дмитриевна 1954 года рождения из Подольска, которая была вместе с ними, с переломом руки доставлена в больницу", — цитирует его ТАСС. "Владельцы частной гостиницы, где они остановились, подтвердили, что эти три женщины не вернулись вчера в гостиницу", — добавил Ломия.

Тела двух жертв ЧП, погибших от осколочных ранений во время взрывов, нашли недалеко от места происшествия, передает ТАСС со ссылкой на МВД республики. В ведомстве отметили, что туристки, вероятно, погибли при первых взрывах, когда возвращались с водопада, расположенного выше склада.

Также в результате взрывов ранения получили до 60 человек, 28 из них госпитализированы.

Еще накануне правоохранители сообщали, что неизвестна судьба трех туристов, но поскольку взрывы происходили в течение четырех часов (с 16:30 до 20:30 мск 2 августа), осмотреть окрестности склада не представлялось возможным. Поиски были начаты только после прекращения взрывов.

Возможные причины произошедшего пока не называются. В пресс-службе Южного военного округа Вооруженных сил России сообщили, что российские военные и объекты военной базы РФ в Абхазии в результате ЧП не пострадали.

"Бабахнуло, как в кино"

Агентство Sputnik приводит свидетельства туристов из России, которые успели спастись бегством после первой волны взрывов.

"Мы находились на источнике, принимали грязи и в этот момент услышали взрыв, — рассказали журналистам Валентина и Людмила из Твери. — Какой-то мужчина начал кричать нам: "Уходите!". — Ощутили первую волну и побежали. А потом как абахнуло, как в фильме. От волны нас прямо повалило. Страшно было. Мы прибежали на место бегом, через поле. Перепугались, по дороге читали молитву. Молились, чтобы все остались живы".

Виновные ответят по российским законам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства организовать доследственную проверку по факту ЧП в Абхазии, сообщается на сайте СКР

"В настоящее время во взаимодействии с компетентными органами Абхазии устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняются данные о пострадавших и погибших гражданах России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством, в случае если преступление совершено против граждан России, лица его совершившие несут ответственность в соответствии с положениями Уголовного кодекса РФ, подчеркнули в СК.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии по итогам вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Примеру РФ последовали лишь Никарагуа и Венесуэла, а также крошечные островные государства Науру и Тувалу.