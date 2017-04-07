Узник "болотного дела" Леонид Развозжаев вышел на свободу

Оппозиционер Леонид Развозжаев, отбывавший наказание по "болотному делу", 7 апреля вышел на свободу из колонии в Красноярске, передает "Интерфакс" со ссылкой на самого активиста.

"Сейчас я нахожусь в аэропорту Красноярска, собираюсь в Москву", — рассказал Развозжаев.

Источник в силовых структурах региона подтвердил эту информацию ТАСС. "Развозжаев вышел на свободу", — сказал собеседник агентства. Оппозиционер отбыл полный срок наказания в 4,5 года.

После освобождения Развозжаев останется под административным надзором, установленным судом. "В течение двух лет он будет находиться под наблюдением полиции согласно действующему законодательству. В данном статусе он будет находиться также и потому, что до конца отбытия срока он являлся злостным нарушителем", — пояснила начальник пресс-службы ГУФСИН по Красноярскому краю Екатерина Броцман "Интерфаксу".

Развозжаева встречала супруга Юлия, сообщает радио "Свобода". Оппозиционер поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он был в заключении, подчеркнув, что, возможно, благодаря этому выжил. Он пока не решил, чем теперь будет заниматься, на первом месте стоит восстановление здоровья. Ему хотелось бы содействовать демократизации общества и достижения социальной справедливости, а также изменить ситуацию в системе исполнения наказаний, рассказал Развозжаев.

6 мая 2012 года во время "Марша миллионов" на Болотной площади произошли столкновения протестующих со полицейскими, за противоправные действия были задержаны более 400 человек. Уголовное дело было возбуждено по ст. 212 УК РФ "Массовые беспорядки" и ст. 318 УК РФ "Насилие в отношении представителей власти". К уголовной ответственности по этому делу были привлечены более 30 человек.

Организаторами беспорядков на Болотной площади суд признал активистов "Левого фронта" Сергея Удальцова, Леонида Развозжаева и Константина Лебедева. Удальцов и Развозжаев, не признавшие своей вины, 24 июля 2014 года получили по 4,5 года. Лебедев заключил сделку со следствием и вышел по УДО в мае 2014 года.

До сих пор под арестом находится Дмитрий Бурченков , наказание отбывают Иван Непомнящих, Сергей Удальцов и Дмитрий Ишевский.