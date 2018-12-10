Ужаснее Чикатило: в России маньяка приговорили к пожизненному заключению за 60 убийств

"По совокупности преступлений путем сложения наказаний окончательно назначить Попкову Михаилу Викторовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", — сказал, оглашая приговор, судья Алексей Жигаев. Попков решением суда также лишен звания младшего лейтенанта милиции.

Как пояснил журналистам старший гособвинитель прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев, согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мотивом совершения преступлений для Попкова была гомицидомания, то есть патологическое влечение к совершению убийств. При этом он был признан вменяемым.

Шкинев также отметил, что Попков намерен обжаловать приговор в Верховном суде, поскольку лишение милицейского звания лишит его пенсии. Вынесенный ранее приговор по обвинению в 22 убийствах звания его не лишил, он получал пенсию порядка 24 тыс. рублей в месяц.

Бывший милиционер из Ангарска был задержан в 2012 году. В январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил его к пожизненному заключению за 22 убийства. В марте 2017 года Попкову было предъявлено обвинение еще в 60 преступлениях, по каждому из них он дал признательные показания. В декабре СК передал дело в суд.

"Ангарский маньяк"

Убийства, в совершении которых бывший милиционер признан виновным, происходили в 1994 — 2000 годах в городе Ангарск Иркутской области. Вечером и ночью из общественных мест пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов. Чтобы установить подозреваемого, правоохранительным органам пришлось проверить около 30 тыс. человек.