Узбекистан попросил арестовать недвижимость Гульнары Каримовой в России

Генеральная прокуратура Узбекистана просит российские власти арестовать недвижимость дочери первого президента этого государства Ислама Каримова — Гульнары Каримовой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в четверг.

"В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой, в котором содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества", — говорится в сообщении.

В нем говорится, что запрос находится на рассмотрении. "По сообщению узбекской стороны информация, содержащаяся в данном запросе, является конфиденциальной", — добавили в пресс-службе.

В октябре 2013 года против Каримовой на родине было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В минувшую пятницу прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование дела по другим обвинениям, и она взята под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на более чем $1,5 млрд.