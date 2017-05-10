Увольнение главы ФБР Коми: Трамп пытается что-то скрыть?

В Вашингтоне были ошарашены решением Дональда Трампа уволить главу ФБР Джеймса Коми. Судя по всему, о таком развитии событий не подозревал никто — ни в конгрессе, ни среди консерваторов, ни даже в самом ФБР, пишет Русская служба Би-би-си.

Но по мере того как политики и эксперты привыкают к этой новости, они начинают задаваться вопросом: не является ли это увольнение попыткой президента Трампа что-то скрыть?

Есть что скрывать?

Внезапность увольнения Коми и тот факт, что сделано это было именно сейчас, выглядят, мягко говоря, очень подозрительно.

Ведь всего неделю назад глава ФБР рассказывал сенаторам, что его агентство расследует возможное вмешательство России в предвыборную кампанию США, и потенциальные связи России со штабом кампании Трампа.

В четверг на этой неделе он должен был выступать уже в конгрессе, на этот раз — отвечая на вопросы о "глобальных угрозах".

Сам Трамп тем временем почти без передышки писал в "Твиттер", называя все обвинения фальшивками, а само расследование — "фарсом на деньги налогоплательщиков".

Теперь человеку, возглавлявшему расследование, указали на дверь — и сделал это все тот же Дональд Трамп.

Хотя Белый дом и утверждает, что Коми был уволен за недочеты в ходе расследования по поводу переписки Хиллари Клинтон, не многие верят в правдивость этой версии — в особенности среди демократов.

"От Коми потребовалось немало мужества, чтобы сделать то, что он сделал, учитывая всю оппозицию со стороны тех, кто пытается защитить ее от уголовного преследования, — заявил Трамп на предвыборном митинге. — На это потребовалось очень много мужества".

Но, судя по всему, Трамп разочаровался в главе ФБР, и, как пишет New York Times, уже больше недели искал причину для его увольнения.

Если расследование электронной почты Клинтон и было истинной причиной — то почему это было сделано именно сейчас? Исходя из того, как на этот вопрос ответит Белый дом, почти наверняка можно будет понять, пытается ли президент что-то скрыть.

Не навредил ли Коми сам себе?

Незадолго до того как лидер демократов в сенате Чак Шумер по-быстрому созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что увольнение Коми делает независимое расследование связей Трампа с Россией необходимым, Белый дом обнародовал цитату из его же прошлогоднего заявления, в котором тот критиковал Джеймса Коми за недочеты в расследовании скандала по поводу переписки Клинтон.

"Я ему больше не доверяю", — сказал Шумер в ноябре прошлого года.

Многие демократы, которые сейчас громогласно возмущаются неожиданным увольнением Коми, еще недавно выступали с ничуть не менее резкой критикой в его адрес, что, несомненно, будет отмечено сторонниками Трампа.

В своем письме, объясняющем причины необходимости увольнения главы ФБР, заместитель генерального прокурора Род Розенстайн написал, что "серьезные ошибки" Коми в ходе расследования переписки Клинтон стали одним из немногих вопросов, по которому согласны "люди, придерживающиеся разных взглядов".

Джеймс Коми и в самом деле нарушил неписаные правила, созвав в июле 2016 года пресс-конференцию и заявив на ней, что ФБР не рекомендует предъявлять Хиллари Клинтон обвинения, несмотря на то, что та "чрезвычайно неосторожно" обращалась с секретной информацией. Он вновь нарушил их, отправив в конгресс письмо, в котором — всего за неделю с небольшим до выборов — сообщалось, что это (столь деликатное в политическом смысле) расследование открыто вновь.

За прошедший год Коми удалось настроить против себя сначала демократов — тем, как он проводил расследование Клинтон, затем республиканцев — тем, что он решил закрыть это дело, а потом опять демократов — своим письмом конгрессу незадолго до выборов.

Кроме того, остается множество вопросов о том, как Коми проводил расследование возможных связей Трампа с Россией.

Он держал это расследование в тайне от широкой публики во время предвыборной кампании, что необычайно злило демократов, а теперь им возмущены республиканцы — потому что расследование это, судя по всему, оказалось очень широким.

Заведите себе достаточно врагов в Вашингтоне — и ваша карьера легко может поспорить по продолжительности с жизнью мухи-однодневки.

Одни могут сказать, что Коми лишь делал все возможное, чтобы держаться на плаву в эпоху, когда политические разногласия все чаще заканчиваются судебными процессами.

Другие скажут, что он пошел на дно вместе с кораблем, который продырявил он сам.

Будет ли назначено специальное расследование?

Чак Шумер призвал создать специальную независимую комиссию, которая должна изучить вопрос российского вмешательства в предвыборную кампанию и любых возможных связей Трампа с Россией. И с тех пор мало кто из демократов еще не выступил с аналогичным жестким заявлением.

Впрочем, для начала подобного независимого расследования необходима поддержка и республиканцев. А верхушка Республиканской партии пока что молчит.

Глава юридического комитета сената Чак Грассли заявил, что Джеймс Коми потерял доверие народа.

Сенатор Линдси Грэм, который еще во вторник говорил, что бизнес-связи Трампа с Россией достойны подробного изучения, теперь заявил, что "свежее лицо" в ФБР пойдет на пользу всей стране.

Другие высказываются чуть острее. Сенатор Ричард Берр, возглавляющий комитет по разведке, который рассматривает вопрос о вмешательстве России в избирательный процесс, заявил, что обеспокоен увольнением Коми, а сенатор Джон Маккейн призвал провести независимое расследование в конгрессе.

Но лишь давний критик Трампа в стане республиканцев Джастин Амаш заявил, что подумывает о возможности поддержать предложение о создании независимой комиссии, которая рассмотрела бы все эти обвинения.

Несомненно, меньше всего Белому дому хотелось бы назначения специального прокурора или независимой комиссии. В прошлом подобные расследования нередко разрастались не невероятных масштабов и попортили немало крови предыдущим администрациям — от Джорджа Буша-младшего (по вопросу о том, кто и как обнародовал имя агента ЦРУ), до Билла Клинтона (в его случае следствие изначально рассматривало вопрос о его сделках с недвижимостью, но затем чуть не окончилось импичментом из-за связи с Моникой Левински).

Конечно, у президента Трампа может просто не остаться выбора, но независимое расследование будет проведено лишь в том случае, если этот шаг поддержит ряд конгрессменов от Республиканской партии. Пока что они не проявили желания этого делать.

Разве Джефф Сешнс не обещал отстраниться от расследования действий России?

Это не самый важный из вопросов, возникших в связи с увольнением Коми, но он может быть одним из самых интересных.

Еще в марте генеральный прокурор Джефф Сешнс заявил, что отстраняется от расследования ФБР по поводу возможных связей Трампа и России, после того как стало известно: в ходе утверждения его кандидатуры в конгрессе Сешнс не упомянул о том, что, будучи советником штаба Трампа во время предвыборной кампании, он встречался с российским послом Сергеем Кисляком.

Сейчас генеральный прокурор — на основе рекомендаций своего заместителя — предложил президенту Трампу уволить главу ФБР. По данным New York Times, Трамп попросил Сешнса найти повод для увольнения Коми больше недели назад.

Конечно, подобные обещания — отстраниться от какого-либо расследования — не имеют юридической силы, так что если Сешнс и заплатит за это цену, то она будет политической.

Но демократы, в том числе и сенатор Кирстен Джиллибренд из Нью-Йорка, сделают все возможное, для того, чтобы оказать давление на администрацию Трампа по этому вопросу.

"Сешнс солгал под присягой о своих встречах с Кисляком, — написала она в "Твиттере". — Один из способов не потерять контроль после отстранения — уволить главу ФБР. Жутковато".

Кто заменит Коми на посту?

Из всех возникших вопросов, этот, наверно, самый главный. Личность человека, которого выберет Трамп на замену Коми, во многом сформирует отношение к его решению об увольнении.

Если он выберет кого-то со спорным карьерным прошлым — своего лояльного сторонника или просто политического приспешника, — то ответ на вопрос о том, пытается ли Трамп что-то скрыть, будет скорее всего положительным.

В эту категорию входят такие люди, как бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Оба они громогласно поддерживали Трампа во время предвыборной кампании.

Если же выбор Трампа падет на человека, давно работающего в полиции или других силовых структурах, или же судью, человека известного и уважаемого в Вашингтоне, то это значительно успокоит бушующие политические страсти.

Когда в начале своего срока Билл Клинтон уволил главу ФБР Уильяма Сешнса, он заменил его Луисом Фри — судьей, назначенным на свой пост президентом-республиканцем.

Клинтон тщательно просчитал свой ход, полностью осознавая, что увольнение директора ФБР — даже если тот замешан в скандале, как это было с Уильямсом Сешнсом, — вызовет скандал.

На кандидатуре Фри он остановился еще до того, как уволил Сешнса, и быстро обеспечил своему новому назначенцу поддержку в конгрессе.

Со временем многое прояснится, но пока нет никаких указаний на то, что Белый дом Трампа спланировал увольнение Коми столь же тщательно.