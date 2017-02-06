Уверенность в завтрашнем дне оказалась для россиян важнее размера зарплаты

Относительное большинство россиян предпочитают иметь "сравнительно небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне" (46%), чем "много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее" (36%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

При этом "иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск" готов каждый восьмой (12%) участник опроса, проведенного 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов.

По данным исследования, работа для россиян — это, прежде всего, источник получения средств к существованию (60%). Для 12% работа "важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты", еще 18% заявили, что в их жизни "есть вещи, значащие гораздо больше, чем работа". А для 5% работа — неприятная обязанность.

Отвечая на вопрос, где бы они предпочли работать, более трети (36%) россиян выбрали бы государственное предприятие, учреждение. Каждый десятый предпочел бы трудиться на частной фирме (11%) или открыть свое дело, заняться фермерством (10%). По 8% мечтают работать в иностранной компании или в органах государственной власти (муниципальных, городских, областных, федеральных). Работать за рубежом хотели бы 5% россиян.