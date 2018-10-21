Увеличилось число пострадавших при нападении в колледже Керчи

По словам источника агентства, из 73 человек 47 находятся в медицинских учреждениях. При этом в Симферополе госпитализированы 15 человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что нападение в Керчи попало на камеры видеонаблюдения.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.