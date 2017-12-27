Устроивший стрельбу на кондитерской фабрике в Москве исчез

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на кондитерской фабрике "Меньшевик". Полиции уже несколько часов не удается найти подозреваемого.

"Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", — говорится в заявлении Следственного комитета.

Как заявили в СК, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании".

У московской прокуратуры другая версия развития событий. По ее данным, директор фабрики Илья Аверьянов начал стрелять в момент, когда на предприятие пришли приставы взыскивать долги.

"На фабрику в целях исполнения решения арбитражного суда о взыскании с должника ООО "КФ "Меньшевик" денежных средств пришли судебные приставы. В ответ на это директор ООО "Кондитерская фабрика "Меньшевик" Илья Аверьянов открыл стрельбу из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении ведомства.

Около часа дня по московскому времени стало известно, что полиции удалось войти в здание фабрики, два человека были спасены.

Полиция сообщила о "зачистке" на территории предприятия, однако спустя несколько часов было объявлено, что нападавшего найти не удалось. В настоящее время зона поисков расширена.

РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что в Москве объявили план "Сирена" для поиска стрелка, разослана ориентировка.

"Отобрали фабрику"

Радиостанции Business FM удалось дозвониться до предполагаемого стрелка, Ильи Аверьянова, который заявил: "Я директор. Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это заместитель прокурора Западного округа Чехоев. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня".

"У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются"", — добавил он.

Нападавший обвинил "банду во главе с прокурорами" в том, что у него отняли фабрику

"Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", — заявил Аверьянов.

Один из прокуроров, которого нападавший обвинил в захвате фабрики, узнал от корреспондента Би-би-си информацию о стрельбе. По телефону заместитель прокурора ЮЗАО Георгий Чехоев отвечал растерянно и настаивал, что впервые слышит и фамилию Аверьянова, и про стрельбу, и про отъем недвижимости.

В генпрокуратуре рассказали, что бывший владелец фабрики неоднократно жаловался на попытки отнять у него бизнес.

"Он неоднократно писал заявления в правоохранительные органы и обвинял то ли партнеров, то ли контрагентов. Писал заявления, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес", — сказал представитель ведомства Александр Куренной в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом "раз за разом ему отказывали в возбуждении уголовного дела".

"И поскольку это ЮВАО, он обращался в прокуратуру ЮВАО, и проверки расписывал, и отвечал ему именно Саслан Дударов. […] И ровно недавно он получил очередной ответ, что "ваше обращение рассмотрено". Эта фамилия была у него перед глазами", — сказал Куренной.

Без заложников

Ранее сообщалось, что утром на территорию предприятия прибыли судебные приставы для описи имущества. Согласно заявлению федеральной службы судебных приставов, они на момент стрельбы действительно находились на фабрике, но не пострадали.

Поиски нападавшего пока не увенчались успехом из-за огромной территории фабрики

"Сегодня утром на фабрику прибыли судебные приставы для проведения исполнительных действий. Когда они услышали рядом звуки стрельбы, забаррикадировали помещение, обеспечивая безопасность понятых. Никто из них не пострадал", — заявили Интерфаксу в управлении ФССП.

Информагентства со ссылкой на источники сообщали, что нападавший мог захватить заложников. "Здание фабрики блокировано, готовится операция по задержанию злоумышленника", — сообщал Интерфакс со ссылкой на источник, добавляя, что по меньшей мере два человека получили ранения. Однако официальный представитель столичной полиции позже опроверг информацию о захвате заложников и о раненых.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Сотрудники фабрики ранее жаловались на своего работодателя.

По данным СПАРК-Интерфакс, по адресу Иловайская, 20 зарегистрирована "Кондитерская фабрика "Меньшевик". Согласно данным СПАРК, Илья Аверьянов числится сейчас гендиректором ООО "КФ Меньшевик". Раньше он владел 20% долей этой компании, но с 2005 года предприятие принадлежит Нине Яковлевой и Людмиле Невзгодиной.

Три недели назад, 4 декабря 2017 года, на компанию было заведено дело о банкротстве по иску Шамсутдина Раджабова. Слушание было назначено на 18 января 2018 года. Шамсутдин Раджабов — совладелец компании "Денэм Холл", у которой "КФ Меньшевик" раньше пытался взыскать долг в размере 141 млн рублей (2,44 млн долларов), в иске было отказано.