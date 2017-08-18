Установлена личность исполнителя теракта в Барселоне

Основным подозреваемым в совершении теракта в Барселоне является 18-летний Мусса Укабир, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на испанское издание El Pais.

По данным издания, полиция Каталонии считает, что именно Укабир был водителем фургона, который наехал на толпу на улице Рамбла в центре Барселоны.

Он является младшим братом одного из первых задержанных в рамках расследования теракта — Дрисса Укабира.

Именно его испанский паспорт был обнаружен в салоне фургона, использованного для теракта.

Согласно информации El Pais, Мусса вышел из машины после совершения теракта и скрылся.

Вечером 17 августа белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны. По последним данным, 13 человек погибли, более 100 пострадали.

Задержаны трое подозреваемых. В рамках рейдов в каталонском городе Камбрильс были ликвидированы пятеро подозреваемых в подготовке нового теракта.