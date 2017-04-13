Усманов подал в суд на Навального и ФБК

Бизнесмен Алишер Усманов подал в суд на политика Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией. Иск поступил в Люблинский суд Москвы, передает РИА Новости cо ссылкой на материалы суда.

Заявление поступило в среду, 12 апреля, и уже зарегистрировано, пишет Дождь.

”В суд поступило исковое заявление от Усманова Алишера Бурхановича к Навальному Алексею Анатольевичу и некоммерческой организации „Фонд борьбы с коррупцией””, — подтвердила ”Интерфаксу” пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

Подробности иска она уточнить не смогла.

В начале марта основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что однокурсник премьер-министра Илья Елисеев и связанный с ним фонд ”Соцгоспроект” получили от Усманова участок и дом на Рублевском шоссе стоимостью в 5 миллиардов рублей по договору пожертвования.

11 апреля Усманов заявил о планах подать в суд на Навального. Он отметил, что у Навального нет ”морального права” его обвинять, так как бизнесмен ведет дела ”прозрачно и законно”.

В ответ Навальный заявил, что продолжает обвинять Усманова и считает, что тот ”заплатил взятку этой системе благотворительных фондов, которая принадлежит Медведеву”.

Позже Усманов заявил, что обменял купленный для своей сестры участок и усадьбу в подмосковном Знаменском на землю фонда ”Соцгоспроект” на Рублевке рядом со своим домом. Однако Навальный назвал ложью заявление Усманова о безденежной сделке с фондом однокурсника Медведева.