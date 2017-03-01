Условия жизни Брейвика в тюрьме признали приемлемыми

Апелляционный суд Боргартинга в Норвегии постановил, что права заключенного Андерса Брейвика не нарушались в тюрьме. Таким образом правительство Норвегии добилось отмены решения апреля 2016 года, когда часть иска Брейвика на условия в тюрьме суд удовлетворил.

Суд решил, что Брейвик в тюрьме, вопреки его заявлениям, не подвергался "пыткам, либо бесчеловечному или унизительному обращению", и что он не содержится в бесчеловечных условиях.

Запрет общаться с другими заключенными суд счел обоснованным, так как Брейвик не раскаялся и представляет угрозу. Защита Брейвика намерена обжаловать это решение в Верховном суде.

С момента вынесения приговора в 2012 году Брейвика содержат в одиночном заключении. По его словам арестанта, то, что он изолирован от других заключенных 22-23 часа в день нарушает его права.

В апреле 2016 года норвежский суд удовлетворил часть иска Брейвика, но отклонил жалобу на то, что в результате ограничений его контактов с другими крайне правыми экстремистами нарушается право на уважение частной и семейной жизни и переписки.

Правительство Норвегии также обязали оплатить судебные расходы Брейвика в размере 330 тысяч крон (около 38,5 тысяч долларов). В ответ власти начали процесс апелляции.

Правительство утверждает, что условия содержания Брейвика гораздо лучше, чем у других заключенных. В своем трехкамерном комлексе он может играть в видеоигры, смотреть телевизор и заниматься физкультурой, и все это компенсирует одиночное содержание.

В свою очередь Брейвик в январе в ходе судебных слушаний по поводу условий своего содержания заявил, что пять лет тюремного заключения в одиночной камере сделали его взгляды еще более радикальными.

Адвокат Брейвика Ойстейн Сторвик тогда отметил, что его подзащитный из-за условий содержания стал "ментально уязвимым". С похожим заявлением в суде выступили прокуроры, которые считают, что в тюрьме Брейвик укрепился в своих крайне правых взглядах.

Так, придя на слушания, Брейвик продемонстрировал нацистское приветствие.

Брейвик отбывает срок за убийство 77 человек. 22 июля 2011 года Брейвик он взрыв в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек.

Затем он направился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Его жертвами на острове стали 69 человек, в основном подростки.

Суд Норвегии приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимально возможный по норвежским законам срок заключения.