Усилившийся до четвертой категории ураган "Ирма" может ударить по Флориде

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" в понедельник, 4 сентября, усилился до четвертой из пяти категорий мощности по шкале Саффира — Симпсона. Стихия в настоящее время движется в западном направлении, а максимальная скорость ветра в ее пределах достигает 58 метров в секунду, заявили в американском Национальном центре по наблюдению за ураганами.

Согласно прогнозам Центра, ураган может достигнуть территорий Виргинских островов, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити, Кубы и Флориды, расположенной на юго-востоке Соединенных Штатов.

Телеканал ABC News передает, что, по данным метеорологов, вероятность удара "Ирмы" по Флориде не только существует, но и растет с каждой минутой. Определить, какую угрозу представляет для США этот ураган, сейчас не представляется возможным.

Несмотря на неопределенность в прогнозах, губернатор штата Рик Скотт уже объявил чрезвычайное положение в каждом округе. По его словам, такая мера необходима, чтобы у местных властей было время и ресурсы на подготовку к "Ирме". В своем заявлении губернатор назвал надвигающуюся стихию "смертельно опасной".

"Во Флориде мы всегда готовимся к худшему и надеемся на лучшее. Пока что определить путь "Ирмы" не удается, но мы не можем игнорировать существующие риски", — подчеркнул Скотт.

В Twitter организации NOAA Hurricane Hunters ("Охотники за ураганами") появилась первая видеозапись урагана над Атлантическим океаном, сделанная с помощью самолета погодной разведки WP-3D Orion.

"Интерфакс" передает, что губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо также объявил режим чрезвычайной ситуации из-за приближения "Ирмы". Администрация государства подготовила 456 убежищ, которые могут вместить более 62 тысяч человек, а также закупила продовольствие на более чем 65 миллионов долларов, чтобы раздавать его жителям, которые могут пострадать от разгула стихии.

Ожидается, что эпицентр урагана может приблизиться к островам Карибского моря во вторник вечером, а в среду, теоретически, он достигнет побережья Соединенных Штатов.

Отметим, что США только недавно пережили ураган "Харви", ставший самым мощным в стране за последние 12 лет. От урагана и наводнений в южных штатах пострадали около 100 тысяч домов. С запросами к властям о материальной помощи обратились более 300 тысяч американских граждан. Согласно последним данным, число погибших в результате стихии достигло 50 человек, передает газета The New York Post.