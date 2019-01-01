Ушли, но не забыты: кого мир потерял в 2018 году

Олег Табаков (17 августа 1935 — 12 марта 2018). Советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог. Художественный руководитель и директор МХТ им. А. П. Чехова (2000—2018). Основатель и художественный руководитель Московского театра под руководством Олега Табакова ("Табакерка") (1987—2018). Народный артист СССР (1988). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством"

Олег Анофриев (20 июля 1930 — 28 марта 2018). Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, певец, автор песен. Народный артист Российской Федерации

Милош Форман (18 февраля 1932 — 13 апреля 2018). Чешский и американский кинорежиссер и сценарист. Двукратный лауреат премии "Оскар" за лучшую режиссерскую работу. Постановщик таких знаковых картин, как "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей", "Вальмон" и др.

Кира Муратова (5 ноября 1934 — 6 июня 2018). Советский и украинский кинорежиссер, сценарист и актриса. Народная артистка УССР

Станислав Говорухин (29 марта 1936 — 14 июня 2018). Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (1994—2003, 2005—2018), председатель Комитета Государственной думы по культуре (2011—2018). Народный артист Российской Федерации (2006)

Андрей Дементьев (16 июля 1928 — 26 июня 2018). Советский и российский поэт, радио- и телеведущий. Главный редактор журнала "Юность"

Эдуард Успенский (22 декабря 1937 — 14 августа 2018). Советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Среди популярных персонажей, придуманных им, — крокодил Гена и Чебурашка, пес Шарик и кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин, Тр-тр Митя, братья Колобки, гарантийные человечки

Арета Франклин (25 марта 1942 — 16 августа 2018). Американская певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Благодаря сильному вокалу ее называют королевой соула. В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории

Иосиф Кобзон (11 сентября 1937 — 30 августа 2018). Советский и российский эстрадный певец, российский политический и общественный деятель, музыкальный педагог. Народный артист СССР

Шарль Азнавур (22 мая 1924 — 1 октября 2018). Французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актер армянского происхождения. Настоящее имя — Шахнур Вахинак Азнавурян. Будучи одним из популярнейших исполнителей Франции, он также хорошо известен далеко за ее пределами. Является олицетворением французской песни

Роман Карцев (20 мая 1939 — 2 октября 2018). Советский и российский артист эстрады, театра и кино. Актер Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. Народный артист Российской Федерации

Монсеррат Кабалье (12 апреля 1933 — 6 октября 2018). Испанская оперная певица (сопрано). За весь период карьеры исполняла самые разнообразные партии — от Памины до Изольды, от Эльвиры до Турандот. Любителям рок-музыки известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona (1988)

Николай Караченцов (27 октября 1944 — 26 октября 2018). Советский и российский актер. Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003). С 1967 года Караченцов играл в театре имени Ленинского комсомола (позднее "Ленком"), тогда же он начал сниматься в кино. Всего актер снялся в более чем 100 картинах, среди которых "Человек с бульвара Капуцинов", "Собака на сене" и "Приключения Электроника"

Стэн Ли (28 декабря 1922 — 12 ноября 2018). Американский писатель, актер, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор и создатель множества персонажей комиксов, бывший президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics. В сотрудничестве с несколькими художниками он создал Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Тора, Людей Икс и многих других вымышленных персонажей

Евгений Осин (4 октября 1964 — 17 ноября 2018).Советский и российский певец, музыкант, автор песен. Один из бывших вокалистов группы "Браво". Наиболее известные песни в исполнении Евгения Осина: "Добрый вечер, Москва!", "Плачет девушка в автомате", "Таня + Володя", "Портрет работы Пабло Пикассо" и др.