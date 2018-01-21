Ушел из жизни театральный режиссер Вячеслав Гвоздков

На 71-м году жизни скончался режиссер и генеральный директор Самарского академического театры драмы Вячеслав Гвоздков, который хорошо знаком эстонской публике.

Об этом в воскресенье, 21 января, сообщил портал "Самара.ру".

"Сегодня пришла горестная весть — скончался руководитель Самарского драматического театра, выдающийся режиссер Вячеслав Алексеевич Гвоздков", — говорится в сообщении портала.

В 1983 году Гвоздков поставил в Таллиннском Молодежном театре пьесу Алексея Казанцева "Старый дом". В 1985 году на этой же сцене российский режиссер поставил "Полет над гнездом кукушки", в котором одну из главных ролей сыграл Тыну Карк.

В 80-е и 90-е годы Вячеслав Гвоздков также ставил спектакли в Тарту, Вильянди и Раквере. Приезжал он в Эстонию и в 2000-е годы.