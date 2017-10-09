Ущерб от пожара на строительном рынке "Синдика" в Москве оценили в 5 млрд рублей

Ущерб от крупного пожара на строительном рынке "Синдика" в Москве, по предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, может составить до 5 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента союза Игоря Юргенса. По его словам, в настоящий момент выясняется, был ли объект застрахован — от этого зависит, будут ли выплаты собственникам за утраченное имущество.

В союзе также уточнили, что выплаты за повреждения автомобилей на парковке возможны только при наличии страховки КАСКО. Полис ОСАГО такие случаи не покрывает, поскольку он страхует ответственность водителя при управлении машиной. Ранее сообщалось, что на подземной парковке комплекса взрывались машины.

Тушение пожара изначально осложнялось его стремительным распространением. Об этом ТАСС сообщили в штабе пожаротушения. "К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара уже составляла 1000 кв. метров. Задымление было таким, что столб дыма уже был виден в радиусе нескольких километров. Все силы пожарных были направлены на установление очага пожара и на проверку помещений, чтобы убедиться, что в здании нет людей", — рассказал собеседник агентства.

Из-за сильного задымления, которое изначально составляло до 10 тыс. кв. метров, очаг пожара было довольно сложно установить. "Он возник на складе стройматериалов, где помимо них хранились лакокрасочные изделия и баллоны. Они и банки с краской начали взрываться. Ситуацию усугубила близость подземной парковки, на которой находилось большое количество автомобилей, некоторые из которых под действием высоких температур тоже взорвались", — пояснил источник.

В то же время огонь по вентиляционным шахтам распространился на кровлю и другие помещения общей площадью в 35 тыс. кв метров. "В целях безопасности пожарные были выведены из здания, так как внутри работать было нельзя. Периметр ТЦ был разбит на боевые участки, тушение осуществлялось снаружи при поддержке авиации", — сказал собеседник агентства. По его словам, тушение с кровли тоже было небезопасно с самого начала. "В данном случае, так как все люди были выведены из здания, риск был неоправданным", — пояснили в штабе.

Группировка по тушению пожара была увеличена в три раза. Сейчас ее численность составляет почти 300 человек. Пожару был присвоен третий номер сложности, он локализован. Проводятся работы по проливке здания.

Пожар в торговом центре "Синдика", расположенном на внешней стороне 65-го километра МКАД, вспыхнул в воскресенье во второй половине дня. В течение часа-двух огонь распространился на всю площадь рынка, которая составляет 55 тысяч квадратных метров. Спустя еще некоторое время началось частичное обрушение кровли здания.

О причинах произошедшего пока ничего не известно. В МЧС, впрочем, отметили, что очаги пожара наблюдались одновременно в разных частях рынка, что делает весьма вероятной версию о поджоге.