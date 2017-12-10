"Урок географии от Трампа": взгляд из США на признание Иерусалима

Волна протестов против решения президента Дональда Трампа перевести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим к пятнице докатилась до Нью-Йорка.

В половине пятого вечера ваш корреспондент подошел к южной оконечности манхэттенской площади Таймс-сквер, где собралась толпа палестинцев и их сторонников с лозунгами "Свободу Палестине!", "Иерусалим — столица Палестины!" и "Сопротивление оправдано, когда народ живет под оккупацией!"

Демонстрантки в платках привели с собой детей, которые тонкими голосками скандировали лозунги вместе с ними.

Неподалеку собралась небольшая группа сторонников Израиля, отделенная от своих оппонентов не столько полицией, сколько разноязыкими праздничными толпами, забивающими в декабре центр Манхэттена.

Сильно поредевшая колонна палестинцев с детьми снова попалась мне два часа спустя на Пятой авеню, напротив Рокфеллеровского центра, где раньше несколько десятилетий располагался коррпункт Би-би-си. Выкрикивая лозунги, колонна пробивалась через густую толпу туристов и шла вверх по Пятой в сторону небоскреба "Трамп-тауэр", владелец которого почти не появляется там после своего избрания президентом.

Решение Трампа породило бесконечный поток комментариев, в частности, редколлегии Washington Post, озаглавленный "Шаг Трампа по Иерусалиму чреват большими рисками".

Главная столичная газета начинает за здравие, отмечая, что в действиях Трампа есть известная доля здравого смысла.

"Западный Иерусалим является местоприбыванием израильского правительства с 1949 года, — пишет Washington Post, — и никакая мыслимая формула, по которой может быть создано палестинское государство, этого не изменит. Хотя посольства остаются в Тель-Авиве, политические лидеры и дипломаты со всего мира уже посещают правительственные органы в Иерусалиме. Как сказал Трамп, признать, наконец, что столицей еврейского государства является Иерусалим, означает всего-навсего признать реальность".

С другой стороны, замечает газета, президенты Клинтон, Буш-младший и Обама имели резонные причины не выполнять свое предвыборное обещание перенести посольство в Иерусалим. Они считали, что этот шаг, который является в большой степени символическим, может подорвать американскую политику на Ближнем Востоке и разрушить их надежды сделаться повивальной бабкой примирения между Израилем и палестинцами, а также послужить толчком к вспышке насилия, в том числе и против американцев.

Трамп заявляет, что отвергает общепринятые истины, напоминает, что мирного договора как не было так и нет, и говорит, что предлагает свежий подход. По словам газеты, все это может импонировать его сторонникам в США и многим израильтянам.

Но, пытаясь заработать политические очки и отмахиваясь от тревог своих предшественников по поводу потенциального взрыва на Ближнем Востоке, Трамп идет на изрядный риск, предупреждает Washington Post.

По словам газеты, пока результаты этого шага Трампа подтверждают основательность тревог его предшественников. Все главные американские союзники в Европе и на Ближнем Востоке, в том числе Британия, Франция, Египет и Саудовская Аравия отвергли эту инициативу. Она поставила в трудное положение и Иорданию, король которой Абдулла II считает себя защитником мусульманских святынь Иерусалима.

Washington Post полагает, что Трамп, скорее всего, затруднит формирование негласной антииранской смычки между Израилем и арабскими государствами, поскольку Тегеран, безусловно, будет эксплуатировать иерусалимский вопрос.

Кроме того, в свете произошедшего палестинские лидеры теперь, скорее всего, отвергнут любой мирный план, исходящий от администрации Трампа. Наконец, вспышку насилия в Иерусалиме и на Ближнем Востоке теперь вообще будут сваливать на Трампа.

Washington Post признает, что Трамп сделал попытку смягчить возможные последствия своего шага. Он, например, оговорился в своем заявлении, что его администрация не имеет позиции по "окончательным границам израильского суверенитета в Иерусалиме", то есть не исключил, что столица будущего палестинского государства будет находиться в восточной части города.

Трамп высказался за сохранение статус-кво в святых местах города, в том числе мусульманских, которые сейчас контролируются палестинскими властями. Но газета, которая является одним из самых ярых критиков Трампа, оговаривается, что эти места его речи звучат как шаблонные заготовки, вставленные его помощниками.

Washington Post считает самым искренним местом речи бахвальство Трампа тем, что, в отличие от других президентов, он выполнил обещание перевести посольство в Иерусалим.

Идеологический антипод Washington Post — газета Washington Examiner — превозносит шаг президента в редакционном комментарии "Решение по Иерусалиму: Трамп преподал миру урок географии".

По словам газеты, за время, истекшее с окончания мирных переговоров в Осло, американцы не сделали ничего, что бы хоть на самую малость подтолкнуло к миру Ближний Восток. Всё, что предпринимали Клинтон, Буш и Обама, было в равной степени бесполезным.

Это должно положить конец представлению, что американский президент способен взять и решить эту проблему, пишет Examiner. Одновременно следует отбросить другие фантазии — вроде того, что столица Израиля находится в каком-то ином месте, а не там, где она находилась десятилетиями, то есть в Иерусалиме.

"Другим правительствам не нужно жить, засунув головы в песок, — продолжает консервативная газета. — В апреле Россия признала Иерусалим столицей Израиля. Почти никто этого не заметил".

Либеральный журнал Atlantic напечатал статью члена своей редколлегии, научного сотрудника Брукингского института Шади Хамида "Заявление по Иерусалиму на самом деле не повредит отношениям Америки со своими арабскими союзниками".

По словам автора, звучит парадоксально, но большинству арабских стран вообще-то мало дела до того, что Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

Хамид объясняет, что это шаг Трампа был сделан на своеобразном этапе истории, когда арабские режимы, особенно Саудовская Аравия, ОЭА и Египет, оказались больше чем когда-либо солидарны с региональными приоритетами Израиля.

Их объединяют с ним — равно как и с Трампом — представление об Иране как об источнике зла в регионе и одержимость иранской проблемой. Они также не любят и даже ненавидят движение "Братья-мусульмане" и выступают против целей и наследия арабской весны.

У саудовского крон-принца Мохаммеда бин Салмана сложились тесные отношения с зятем и старшим советником Трампа Джаредом Кушнером. Если бы саудовское руководство действительно серьезно пеклось о статусе Иерусалима, оно бы, безусловно, использовало свой привилегированный статус одного из ближайших союзников администрации Трампа для того, чтобы попытаться отговорить Белый дом от такого потенциально взрывоопасного шага.

У Трампа не было насущной необходимости делать этот шаг в неотложном порядке, и его легко было бы отговорить, если бы саудовцы провели в этом вопросе свою "красную линию". Но похоже, что они поступили наоборот.

По словам New York Times, бин Салман представил Трампу план действий, который давал больший крен в пользу Израиля, чем любой, когда-либо поддержанный американским правительством.

Если верить этой газете, саудовцы предлагали, чтобы палестинцы согласились на ограниченный суверенитет над Западным берегом Иордана и отказались от претензий на Иерусалим. По словам Хамида, не имеет значения, было ли это предложение искренним или бин Салман просто пытался оказать нажим на палестинского лидера Махмуда Аббаса, чтобы тот стал уступчивее.

Главное — саудовцы сейчас сильно сблизились и с Израилем, и с администрацией Трампа.

Впрочем, Эр-Рияд официально заявил потом, что его позиция по Иерусалиму не изменилась.

Будучи родиной ислама и хранительницей двух самых святых мест этой веры, Саудовская Аравия давно изображает себя главной зашитницей и представительницей мусульманства во всем мире.

Несмотря на это, сейчас она сблизилась с самой антимусульманской аминистрацией в истории США и является одной из немногих стран, относящихся к внешней политике Трампа с неподдельным энтузиазмом, замечает автор.

По словам Хамида, представление, что решение Трампа по Иерусалиму испортит отношения США с арабскими странами, является иллюзией. Исключение составляет одна Иордания.

Правители других арабских стран всегда использовали тему Палестины и палестинцев в своих политических целях — для того, чтобы отвлечь внимание людей от ошибок их собственных властей. Народы арабских стран, в отличие от своих правителей, к бедам палестинцев неравнодушны, но решают не они, а чиновники и монархи.

Внешнеполитический обозреватель New York Times Томас Фридман критикует Трампа за то, что тот пошел израильтянам навстречу и отдал им Иерусалим, не потребовав ничего взамен. Так Трамп лишился важного козыря, который мог бы пригодиться ему, если он сподобится выступить со своим планом установления мира.

Теперь же ему нечем давить на Израиль, если тот заартачится и не пойдет на уступки палестинцам, которых неизбежно потребует любой план мирного урегулирования.

Консервативный публицист Мэтью Континетти назвал свою статью в газете Free Beacon "Тот, кто держит слово". Он называет решение Трампа одним из самых смелых шагов его правления, который признает право Израиля решать, какой город будет его столицей .

Континетти напоминает, что не далее чем полгода назад сенат США принял резолюцию с призывом сделать то, что сделал сейчас Трамп. За проголосовали 90 сенаторов. Против — ни одного.

Автор также отмечает, что последние четыре программы Демократической партии США называли Иерусалим столицей Израиля.

Трамп, пишет Континетти, был первым, кто воспринял эти призывы и названия всерьез, и первым, кто выполнил свое предвыборное обещание по поводу Иерусалима.

Бывший профессор Принстонского университета Дауд Куттаб, с другой стороны, опубликовал на сайте Project Syndicate статью под заголовком "Дональд Трамп против Ближнего Востока". Он толкует решение Трампа по Иерусалиму как сигнал, что нынешняя администрация США "намерена навязывать израильскую версию мира с палестинцами, вместо того чтобы посредничать при разработке договора, который был бы справедлив для обеих сторон".