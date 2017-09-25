Ураган ”Мария” ослаб до первой категории мощности. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что ”Мария” ослабнет еще сильнее — до тропического шторма, когда достигнет побережья США.
В настоящий момент центр урагана находится в 625 км юго-восточнее мыса Хаттерас, штат Северная Каролина. Максимальная скорость ветра снизилась до 150 км/ч.
Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико из-за урагана ”Мария” погибли 10 человек.
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