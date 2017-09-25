25.09.2017, 08:30

Ураган ”Мария” ослаб до первой категории


Gazeta.ru
EST
Orkaan Irma Florida eel
фото иллюстративноеFoto: CARLOS BARRIA, REUTERS

Ураган ”Мария” ослаб до первой категории мощности. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что ”Мария” ослабнет еще сильнее — до тропического шторма, когда достигнет побережья США.

В настоящий момент центр урагана находится в 625 км юго-восточнее мыса Хаттерас, штат Северная Каролина. Максимальная скорость ветра снизилась до 150 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико из-за урагана ”Мария” погибли 10 человек.

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