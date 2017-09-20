Ураган "Мария" достиг Виргинских островов и идет к Пуэрто-Рико

Ураган "Мария" — второй за этот сезон атлантический шторм самой высокой категории — достиг Виргинских островов в Карибском море и надвигается на Пуэрто-Рико.

Шторм, которому присвоена пятая — максимальная — категория, на данный момент достиг острова Санта-Крус.

До этого ураган прошелся по острову Доминика, нанеся колоссальные разрушения. "Мы потеряли все, что только можно купить за деньги", — сказал премьер-министр острова Рузвельт Скеррит.

На какой-то момент мощность урагана понизилась до четвертой категории, но сейчас шторм вновь достиг пятой категории. Сила ветра достигает 280 километров в час.

Ураган идет примерно по той же траектории, что и предшествовавший ему шторм "Ирма".

Губернатор Пуэрто-Рико — территории, контролируемой США — призвал все 3,5-миллионное население острова найти себе убежище. "Мария" должна достигнуть Пуэрто-Рико к 13:00 по Гринвичу.

Власти многих островов на пути "Марии" опасаются, что мусор и развалины, оставшиеся после разрушений, нанесенных "Ирмой", теперь будут подняты в воздух ветрами "Марии" и нанесут еще больший ущерб.

Кроме того, существуют опасения, что сильнейшие ливни, сопровождающие "Марию", могут привести к селям, а высота морской волны может достичь 2,7 метров, что приведет к затоплению низколежащей местности.

За последние несколько недель в Пуэрто-Рико были эвакуированы жители близлежащих островов, спасавшихся от предыдущих ураганов.

Власти организовали множество убежищ, но их эффективность зависит от того, насколько серьезно местные жители воспримут предупреждения об опасности "Марии".

Что произошло на Доминике?

Доминика — небольшое островное государство с населением около 75 тысяч жителей, расположенное на одном из Малых Антильских островов, между Мартиникой и Гваделупой.

Ураган "Ирма" обошел этот остров, однако в понедельник центр урагана "Мария" прошел как раз над ним. Доминика сейчас практически отрезана от остального мира.

Ветер сорвал крышу и с резиденции премьер-министра страны.

"Ветер снес крыши домов практически всех, с кем я разговаривал", — написал премьер Рузвельт Скеррит в "Фейсбуке".

Он также пишет, что порты страны не откроются еще как минимум несколько дней.

Кто еще пострадал от "Марии"?

На французском острове Мартиника отмечаются перебои с подачей электроэнергии, но, в основном, особых разрушений там не зафиксировано.

В интернете появились фотографии затоплений в Гваделупе. О затоплениях, селях и перебоях с электричеством сообщается и с острова Сент-Люсия.

В Гваделупе погиб как минимум один человек, на которого упало дерево. Два человека пропали без вести после того, как их судно затонуло у близлежащего к Гваделупе островка Дезирад.

Что дальше?

Высота морских волн может достичь 2,7 метра на Виргинских островах и Пуэрто-Рико, говорят специалисты Национального центра США по слежению за ураганами.

Ожидается также, что уровень осадков будет достигать 63 сантиметров на Пуэрто-Рико и около 50 сантиметров на американских и британских Виргинских островах.

Комиссар по вопросам общественной безопасности Пуэрто-Рико Эктор Пескера призывает всех жителей этой американской территории прислушиваться к предупреждениям властей.

"Вы должны эвакуироваться. Иначе вы погибнете. Я не знаю, как более внятно донести эту мысль", — заявил он.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо сказал, что шторм может быть разрушительным и катастрофическим.

Власти Антигуа и Барбуды, Сабы, Синт-Эстасиуса, Сен-Мартена, Ангильи и Мартиники предупреждают население, что нужно готовиться к худшему.

Помощь извне

Некоторые из Карибских островов принадлежат Великобритании, Франции, США и Нидерландам.

Британское правительство сообщило, что в регионе остаются 1300 военнослужащих и туда уже направлены подкрепления.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сказал в интервью агентству Франс-пресс, что Париж направляет на карибские острова еще 110 военнослужащих на помощь уже там находящимся 3000 солдатам.

Военно-морской флот Нидерландов направляет дополнительные силы на Сабу и Синт-Эстасиус для обеспечения безопасности жителей от возможных мародеров.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах. Вооруженные силы США эвакуируют оттуда большую часть военнослужащих.