14.10.2018, 11:55

Ураган "Лесли" достиг берегов Португалии


Deutsche Welle
EST
Ураган "Лесли" достиг берегов Португалии
Foto: reuters

Опасные ветра, высокие волны и сильные дожди ожидаются в ряде городов Португалии и Испании, предупредил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган "Лесли" достиг берегов Португалии. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США в воскресенье, 14 октября. В ряде городов Португалии и Испании, в том числе в Порту и Лиссабоне, ожидаются опасные ветра, высокие волны и сильные дожди.

Скорость ветра в этих населенных пунктах достигнет 110 километров в час, дожди могут привести к наводнениям. Ожидается, что к вечеру воскресенья мощность "Лесли" пойдет на спад.

В середине этой недели непогода уже обрушилась на Балеарские острова, в результате наводнения погибли как минимум 9 человек, 20 пропали без вести. Сильнее всего пострадал от шторма город Сант-Лоренс-дес-Кардассар в 60 километрах от Пальмы-де-Майорки.

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