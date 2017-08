Ураган "Харви" ослабел, но несет катастрофические наводнения

В первые минуты над территорией США скорость ветра в сердце вихря достигала 215 км/ч — тогда "Харви" был ураганом четвертой категории опасности. Через семь часов скорость ветра снизилась до 130 км/ч, и синоптики присвоили урагану первую категорию. Теперь порывы ветра не будут нести с собой больших разрушений, но другие опасности стихии сохраняются.

CNN сообщает, что последствия буйства стихии в первые часы затронули миллионы жителей западного Техаса: ураган срывал крыши, корежил дома и гаражи, переворачивал автомобили, обрывал линии электропередач. По данным техасской энергетической компании ERCOT, без света в первые часы остались более 200 тысяч домохозяйств.

Глава Агентства по чрезвычайным ситуациям FEMA Брок Лонг подчеркивает, что у "Харви" — "самый высокий потенциал" в части оценки возможного ущерба и жертв. Пока доступ в прибрежные города ограничен, сообщения об убитых не поступали.

По оценке синоптиков, ветровой нагон воды в прибрежных городах может достигать 3 метров. Кроме того, там до среды выпадет до 100 см осадков.

В субботу "Харви" медленно движется внутрь над Южным Техасом. Катастрофическое наводнение ожидается в течение нескольких следующих дней из-за сильных ливней", — цитирует РИА "Новости" заявление Центра по предупреждению ураганов. "Харви" движется на северо-запад со скоростью примерно 9 км в час.

"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

По затопленным улицам бродят аллигаторы

Ураган принес на улицы техасских городов не только разрушения. В соцсетях пользователи делятся снимками аллигаторов, которые бродят по затопленным улицам.

Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV

— FBCSO Texas (@FBCSO) 24 августа 2017 г.