27.08.2017, 20:20

Ураган "Харви": Хьюстон накрыло наводнение "катастрофических масштабов"

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bbcrussian.com
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Orkaan Harvey
Orkaan HarveyFoto: Gabe Hernandez, AP

Более 1000 человек эвакуированы из районов города Хьюстон, пострадавших от наводнения, вызванного ураганом "Харви".

Более 1000 человек эвакуированы из районов города Хьюстон, пострадавших от наводнения, вызванного ураганом "Харви".

В других районах штата Техас продолжаются сильные ливневые дожди.

Согласно Национальной метеорологической службе, в городской черте, где практически парализована работа транспорта, введено чрезвычайное положение в связи с наводнением.

Также сообщается о пяти погибших, однако пока достоверно подтверждены две смерти: в округе Арканзас один человек скончался в пятницу вечером при пожаре у себя дома, а в Хьюстоне погибла женщина, управлявшая автомобилем во время наводнения.

По словам губернатора Грега Эббота, в городах Хьюстон и Корпус-Кристи уже выпало по 50 см осадков и еще может выпасть до 40 см.

Работу спасателей затрудняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение об угрозе наводнения для многих округов на юго-востоке Техаса, сообщив, что за минувшую ночь в Хьюстоне и Галвестоне случилось наводнение "катастрофического масштаба".

В некоторых местах в воскресенье утром осадки выпадали со скоростью от 10 до 15 см в час.

"Многие ручьи, реки и заводи вышли из берегов и преодолели прежний рекордный уровень", — заявили синоптики.

Передвижение по Хьюстону затруднено, но не остановлено полностью, и жителям советуют перемещаться в более высоко расположенные районы города.

Удара стихии подобной силы США не испытывали с 2004 года, когда в результате урагана "Чарли" погибли 15 человек. Его ущерб тогда оценили в 16 млрд долларов.

Губернатор Эббот направил 1800 военнослужащих для участия в операциях по спасению и восстановлению инфраструктуры.

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