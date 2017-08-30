Ураган "Харви": есть ли связь с глобальным потеплением?

При перечислении причин, вызвавших разрушительный ураган "Харви" изменения климата оказываются далеко не на первом месте. Однако же есть некоторые признаки, наводящие на мысль, что и тут не обошлось без глобального потепления.

Ураганы — сложное природное явление, предсказать которое крайне трудно независимо от того, происходит повышение глобальной температуры или нет.

Выделить с научной достоверностью влияние климатических изменений на силу ураганов также крайне затруднительно, потому что случаются они относительно редко, периодичность их от года к году варьируется в весьма широких пределах, и достаточным количеством данных для сравнительного анализа ученые просто не располагают.

Есть, однако, факты, говорить о которых мы можем более или менее уверенно.

Есть известный физический закон, называется он уравнением Клапейрона-Клаузиуса: в соответствии с ним атмосфера с более высокой температурой содержит больше влаги.

При повышении температуры воздуха на один градус Цельсия влажность повышается на 7%. Как результат дожди в теплом воздухе идут более интенсивно.

Еще один элемент, о котором мы можем говорить с определенной уверенностью, это температура моря.

"Сейчас температура воды в Мексиканском заливе примерно на 1,5 градуса выше, чем средние значения за период между 1980 и 2010 годами" — сказал в интервью Би-би-си Брайан Хоскинс из Института по изучению изменений климата при Лондонской школе экономики.

"Это очень важно, потому, что в результате возникают условия для возникновения более мощного шторма, а то, что глобальное потепление оказывает эффект на прогревание воды Мексиканского залива, это в общем, практически неизбежно" — говорит он.

Многие ученые почти не сомневаются в наличии связи между интенсивностью осадков, продолжающих выпадать в районе Хьюстона, с происходящими изменениями климата.

"Именно такого рода явлений — в смысле, более интенсивных дождей — и стоит ожидать при более теплом климате, — говорит доктор Фридерике Отто из Оксфордского университета. — Глядя на интенсивность осадков [в районе Хьюстона], вполне разумно предположить, что тут сыграли некоторую роль изменения в климате".

Впрочем, остается открытым вопрос, почему шторм в Техасе оказался столь продолжительным. Ведь именно из-за этой продолжительности многие районы оказались затопленными.

Некоторые исследователи и тут склонны видеть последствия изменений климата.

Профессор Штефан Рамсторф из Потсдамского института изучения климатических изменений говорит, что причиной общего замедления циркуляции воздуха в атмосфере в средних широтах может быть изменение климата в других регионах Земли.

"Это результат диспропорционального потепления в Арктике, что приводит к тому, что погодные системы становятся менее подвижными и дольше остаются в одном и том же регионе. Это, в свою очередь, может усиливать явления, подобные тем что мы наблюдаем в Хьюстоне", — говорит он.

Впрочем, необходимо сказать, что подобные "малоподвижные" штормы не раз отмечались в Техасе и в прошлом.

Тропические штормы "Клодет" в 1979 году и "Аллисон" в 2001-м не сходили с места в течение длительного периода и сопровождались мощнейшими ливнями. Соответственно, часть ученых полагает, что увязывать медленно движущийся "Харви" с изменениями в климате — это уже перебор.

"Я не думаю, что стоит спекулировать на взаимосвязи между такими комплексными и недостаточно изученными процессами, как, например, потепление в Арктике, и нынешними явлениями, пока не будет проведено более тщательное исследование", — говорит доктор Фридерике Отто.

Эксперты полагают, что, говоря о таких событиях, как ураган "Харви", следует помнить не только о повышении температуры — как воздуха, так и морской воды, — но также и об изменениях в циркуляции воздуха в атмосфере.

Иногда изменения в температуре и в циркуляции воздуха компенсируют друг друга. Иногда они усиливают взаимные изменения. Для того, чтобы полностью осмыслить, как работает этот механизм, потребуется много усилий и затрат.

"Говоря об ураганах, мы должны понять, как они могут развиваться в настоящем мире, и как они могли бы развиваться в мире, где климат не меняется, — говорит доктор Отто. — Но раз за разом повторять моделирование с высокой степенью разрешения — занятие чрезвычайно дорогое".

Между тем другие исследователи говорят, что мы все вообще неправильно смотрим на эту проблему.

Независимо от того, влияет ли деятельность человека на климат на Земле, усугубляя таким образом ураган "Харви", они считают, что вклад человечества в эту конкретную катастрофу можно легко и просто объяснить.

"Ураган — это просто шторм, а не катастрофа", — говорит доктор Илан Келман из Института уменьшения риска и катастроф при Институте всемирной охраны здоровья Университетского колледжа Лондона.

"Катастрофа же состоит в том, что население Хьюстона увеличилось с 1990 года на 40%. Катастрофа состоит в том, что слишком много людей в городе слишком бедны, и не могут позволить себе приобрести страховку", — говорит он.

"Не изменения климата заставляют людей строить дома близ побережья, на которое обрушиваются штормы, — говорит ученый. — И тот факт, что природное явление превращается в катастрофу — результат нашего собственного выбора, который не имеет никакого отношения к изменениям климата".