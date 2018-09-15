Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США, есть жертвы

В некоторых районах Северной Каролины уровень воды поднялся на 3 метра. Губернатор штата Рой Купер, заявил, что ураган, хотя и ослаб по мере продвижения до уровня тропического шторма, будет сохранять разрушительную силу на протяжении нескольких дней. Его по-прежнему будут сопровождать сильнейшие дожди, а порывы ветра будут достаточно мощными, чтобы валить деревья и повреждать постройки. Купер назвал нынешний циклон "ураганом тысячелетия".

"Худшее, возможно, впереди. Если ураган еще не добрался до вас — это произойдет", — предостерег губернатор жителей штата, призвав их не возвращаться в зону бедствия в ближайшее время.

"Ожидается, что "Флоренс" прольет на территорию США 18 трлн галлонов воды (около 68 млрдтонн)" — написал в своем "Твиттере" метеоролог Райан Мо.

На данный момент более 800 тыс. человек в Северной Калифорнии остаются без электричества. По прогнозам, на восстановление энергоснабжения потребуется до нескольких недель. 20 000 человек в этом штате находятся сейчас в специально оборудованных убежищах, где пробудут до завершения урагана.

Все пять смертей в результате урагана были зарегистрированы в Северной Каролине. Мать и ребенок-младенец были убиты, когда дерево упало на их дом в Уилмингтоне. Отец был доставлен в больницу с травмами.