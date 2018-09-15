15.09.2018, 15:03

Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США, есть жертвы

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bbcrussian.com
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TOPSHOT-US-WEATHER-ENVIRONMENT-HURRICANE
TOPSHOT-US-WEATHER-ENVIRONMENT-HURRICANEFoto: ALEX EDELMAN, AFP

Пять человек стали жертвами урагана "Флоренс", который достиг восточного побережья США в штате Северная Каролина. Ураган привел к отключению более полумиллиона домов от электросетей и вызвал ряд разрушений в прибрежных районах.

В некоторых районах Северной Каролины уровень воды поднялся на 3 метра. Губернатор штата Рой Купер, заявил, что ураган, хотя и ослаб по мере продвижения до уровня тропического шторма, будет сохранять разрушительную силу на протяжении нескольких дней. Его по-прежнему будут сопровождать сильнейшие дожди, а порывы ветра будут достаточно мощными, чтобы валить деревья и повреждать постройки. Купер назвал нынешний циклон "ураганом тысячелетия".

"Худшее, возможно, впереди. Если ураган еще не добрался до вас — это произойдет", — предостерег губернатор жителей штата, призвав их не возвращаться в зону бедствия в ближайшее время.

"Ожидается, что "Флоренс" прольет на территорию США 18 трлн галлонов воды (около 68 млрдтонн)" — написал в своем "Твиттере" метеоролог Райан Мо.

На данный момент более 800 тыс. человек в Северной Калифорнии остаются без электричества. По прогнозам, на восстановление энергоснабжения потребуется до нескольких недель. 20 000 человек в этом штате находятся сейчас в специально оборудованных убежищах, где пробудут до завершения урагана.

Все пять смертей в результате урагана были зарегистрированы в Северной Каролине. Мать и ребенок-младенец были убиты, когда дерево упало на их дом в Уилмингтоне. Отец был доставлен в больницу с травмами.

Еще один пожилой мужчина погиб от удара током при попытке подключить электрогенератор. Другой мужчина стал жертвой урагана, когда вышел из дома проверить собак. Женщина умерла от остановки сердца в городе Хампстед, когда "скорая" не смогла проехать к ней из-за поваленных ветром деревьев.

Ранее губернатор Рой Купер заявил на пресс-конференции в пятницу вечером, что власти изучают причины еще несколько смертей.

В районе Райтсвилл-Бич в штате Северная Каролина была зафиксирована скорость ветра в 150 км/ч.

Минувшей ночью океанские волны стали заливать районы штата, расположенные в низине. Более 60 человек были эвакуированы из здания мотеля в городе Джексонвиль.

Более 1,7 млн жителей штата получили распоряжения властей об эвакуации.

Тем временем за тысячи километров от этого штата тропический тайфун "Манкурт" приближается к побережью Филиппин. Более 5 млн человек проживают в районах, которые могут подвергнуться удару стихии.

Скорость продвижения урагана "Флоренс" в пятницу составляла 9,5 км в час. За этот день в некоторых районах штата выпало почти 75 см осадков.

Несмотря на некоторое снижение скорости ветров, Национальный центр наблюдения за ураганами сообщает, что он по-прежнему представляет собой опасность из-за проливных дождей и штормовых волн.

"Наводнения, вызванные приливными волнами, к сожалению, приводят к гибели множества людей, и мы с этим непременно столкнемся", — заявил Брок Лонг, глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

По его словам, наибольшему риску подвергается население, проживающие близ рек и ручьев, а также в низменной местности.

Ожидается, что ураган принесет с собой на территорию США более 70 млрд тонн осадков, причем большая часть их выпадет на территории штата Северная Каролина.

Есть ли связь с глобальным потеплением?
Согласно последним прогнозам, ураган почти полностью прекратится к субботе, будет наблюдаться постепенное ослабление ветра.

Метеорологи также предупреждают о возможности возникновения смерчей и выпадения града.

На вопросы о возможной связи этого урагана с глобальным потеплением метеорологи отвечают, что подобная связь, если и существует, носит очень сложный и неочевидный характер.

ТОП

Исследователи указывают, что ураганы черпают энергию из океана, соответственно увеличение температуры воды может приводить к увеличению энергии ураганов. В то же время более разогретый воздух способен удерживать больше влаги, что позволяет циклонам переносить и затем проливать на охваченные ураганом районы больше воды.

Однако же на формирование и развитие тропических штормов влияет множество факторов, трудно поддающихся прогнозированию, и имеющихся данных недостаточно для того, чтобы обнаружить явные тенденции.

На данный момент не прослеживается явной зависимости между ростом средней температуры воздуха на планете и частотой возникновения ураганов.

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