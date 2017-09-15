Ура! Снежный барс исключен из списка видов, находящихся под угрозой вымирания

Международный союз охраны природы (IUCN) изменил охранный статус снежного барса, также известного как снежный леопард или ирбис, с "исчезающего" на "уязвимый". С 1972 года животное входило в список видов, находящихся под угрозой вымирания, передает Sky News со ссылкой на заявление организации.

"Это не значит, что снежные барсы в безопасности или что пришло время праздновать. Этому виду все еще грозит высокий риск вымирания в дикой природе, и численность снежных барсов, вероятно, все еще сокращается, просто не так быстро, как раньше", — подчеркнул глава программы по защите снежных барсов "Снежный леопард" Том МакКарти.

Решение об исключении снежного барса из списка видов, находящихся под угрозой вымирания, было принято после длительного анализа, на основе которого специалисты пришли к выводу, что численность этого вида уже не подвержена резкому сокращению.

Как пояснили в IUCN, переоценка статуса вида заняла три года. На данный момент, по официальной информации, в природе проживает не менее 2500 зрелых особей снежных барсов. По другим данным, их численность может быть в районе от четырех до десяти тысяч.

Снежные барсы проживают в Центральной и Южной Азии, а также в Алтайских горах в России. В РФ эти животные занесены в Красную книгу.