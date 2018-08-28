28.08.2018, 10:40

Университет Хельсинки пострадал от атаки мошенников — более 300 человек передали злоумышленникам свои данные


rus.delfi.ee
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Pahavara
фото иллюстративноеFoto: Scanpix, REUTERS

Университет собирается подать заявление о совершенном преступлении. По словам директора по информационным технологиям университета, следы ведут в Южную Африку.

Университет Хельсинки стал объектом исключительно масштабной мошеннической кампании, говорит директор по информационным технологиям университета Илкка Сииссало. По его словам, многие студенты и сотрудники университета передали свои конфиденциальные данные мошенникам.

Он не знает точного количества жертв фишинга, но известно, что как минимум 300 человек оказались обмануты, передает Yle.

По словам Сииссало, университет теперь старается всеми возможными путями предупредить 70 000 пользователей университетского интранета, чтобы те никому не передавали свои пароли и прочие данные.

Университет также собирается подать в полицию заявление о совершенном преступлении.

По информации Сииссало, следы ведут в Южную Африку.

- Я знаю, что с помощью фишинга пытались выманить личные данные и другую ценную информацию также в других университетах и в Швеции.

- До сих пор мы не замечали ничего особенного, кроме распространения спама, но на прошлой неделе я узнал у шведских коллег, что у них опустошали похищенные электронные почтовые ящики, и требовали залог за восстановление электронной почты.

По его словам, в Университете заметили масштабы деятельности мошенников в середине августа.

Об этом первыми писали Helsingin Sanomat и MTV.

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