Уничтоживший петербургскую "Ленту" пожар мог произойти из-за разлитого работниками масла

"Причины пожара сейчас устанавливаются. Но, по имеющимся предварительным данным, работники магазина случайно уронили с высоты емкость с горючей жидкостью. Жидкость разлилась, загорелась, начался пожар, который перекинулся на кровлю", — сказал источник.

Сотрудники гипермаркета рассказали корреспонденту "Фонтанки", что пожар начался в отделе с растительным маслом. Пятый канал со ссылкой на сотрудника "Ленты" передает, что источник возгорания находился в отделе, где жарился гриль.

По одной из версий, которую приводит "КП — Санкт-Петербург", машина для подъема груза что-то задела, а искры посыпались на соседние полки с маслом. "Это вполне может быть одно из версий, которых сейчас очень много, — допустила менеджер "Ленты" по связям с общественностью и государственными органами Мария Филиппова. — Их больше десятка, и каждая проверяется. Причины возгорания выясняет специальная комиссия. Это займет какое-то время, как и оценка ущерба".

Очевидцы рассказали, что огонь распространился стремительно. "За полчаса уже все горело! Еще минута, и мы бы сами там загорелись. Все вещи там оставили, документы, деньги, проездные, банковские карты, трудовые книжки, медицинские книжки", — рассказали работники гипермаркета, слова которых приводят "Невские новости".

Система пожаротушения в момент ЧП не работала

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах Петербурга, система пожаротушения в "Ленте" была снята с автоматического режима работы и переведена в ручной режим.