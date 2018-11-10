10.11.2018, 18:42

Уничтоживший петербургскую "Ленту" пожар мог произойти из-за разлитого работниками масла

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NEWSru.com
EST

Разлившаяся горючая жидкость, по предварительным данным, стала причиной пожара в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в правоохранительных органах города.

"Причины пожара сейчас устанавливаются. Но, по имеющимся предварительным данным, работники магазина случайно уронили с высоты емкость с горючей жидкостью. Жидкость разлилась, загорелась, начался пожар, который перекинулся на кровлю", — сказал источник.

Сотрудники гипермаркета рассказали корреспонденту "Фонтанки", что пожар начался в отделе с растительным маслом. Пятый канал со ссылкой на сотрудника "Ленты" передает, что источник возгорания находился в отделе, где жарился гриль.

По одной из версий, которую приводит "КП — Санкт-Петербург", машина для подъема груза что-то задела, а искры посыпались на соседние полки с маслом. "Это вполне может быть одно из версий, которых сейчас очень много, — допустила менеджер "Ленты" по связям с общественностью и государственными органами Мария Филиппова. — Их больше десятка, и каждая проверяется. Причины возгорания выясняет специальная комиссия. Это займет какое-то время, как и оценка ущерба".

Очевидцы рассказали, что огонь распространился стремительно. "За полчаса уже все горело! Еще минута, и мы бы сами там загорелись. Все вещи там оставили, документы, деньги, проездные, банковские карты, трудовые книжки, медицинские книжки", — рассказали работники гипермаркета, слова которых приводят "Невские новости".

Система пожаротушения в момент ЧП не работала

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах Петербурга, система пожаротушения в "Ленте" была снята с автоматического режима работы и переведена в ручной режим.

"Она сработала, когда ее включили пожарные. В момент пожара она не работала, так как находилась в ручном режиме управления", — сказал источник. По факту пожара началась процессуальная проверка. В пресс-службе самой "Ленты" утверждают, что пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения "сработали штатно". Меж тем очевидцы ранее сообщали, что не слышали никакой сигнализации.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору РФ Ринат Еникеев сообщил "Интерфаксу", что последняя внеплановая проверка в питерском гипермаркете проводилась в декабре 2017 года, и тогда были выявлены нарушения пожарной безопасности, но все они "были устранены".

По словам Еникеева, на момент ЧП все системы противопожарной защиты были исправны и находились в рабочем состоянии.

"Ленту" собираются восстановить

При пожаре пострадали два человека. "На месте была осмотрена женщина — сотрудница магазина, госпитализация не потребовалась", — сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Адмиралтейского района Петербурга. Женщина отравилась дымом.

Второй пострадавший — сотрудник гипермаркета — получил травму при прыжке с высоты. Его состояние оценивается как "относительно удовлетворительное", отметил главврач НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Антон Повзун. По словам менеджера "Ленты", мужчину уже отпустили домой из больницы.

Гипермаркет выгорел полностью. Как пояснил "Фонтанке" глава ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, здание сделано из металлических конструкций, которые не устойчивы к нагреванию: "Фактически через 15-20 минут они складываются". Это и привело к быстрому обрушению. Пожарным удалось отключить трансформаторную подстанцию и газовую котельную.

Внутри здания тушением занимались около 200 сотрудников МЧС, на месте работали 22 единицы техники. Помогла близость Обводного канала. Через два часа после возгорания пожар был локализован, к 11 часам ранг сложности, изначально составлявший три балла из пяти, был снижен до первого.

Владельцы планируют восстановить сгоревшее здание, магазин был застрахован. "Лента" на набережной Обводного канала открылась 25 ноября 2005 года. Общая площадь магазина составляла 7 853 кв. м, ежедневная выручка, по примерным оценкам — 6 млн рублей.

ТОП

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, прибыв на место происществия, заявил, что выделенных на 2019 год средств на работу пожарных служб недостаточно. "Нужно изыскать дополнительные средства по дымоудалению, по ряду других позиций, чтобы наши пожарные имели возможность оперативно реагировать на такие ситуации", — заявил Беглов.

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