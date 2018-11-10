Уничтоживший петербургскую "Ленту" пожар мог произойти из-за разлитого работниками масла

"Она сработала, когда ее включили пожарные. В момент пожара она не работала, так как находилась в ручном режиме управления", — сказал источник. По факту пожара началась процессуальная проверка. В пресс-службе самой "Ленты" утверждают, что пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения "сработали штатно". Меж тем очевидцы ранее сообщали, что не слышали никакой сигнализации.
Главный государственный инспектор по пожарному надзору РФ Ринат Еникеев сообщил "Интерфаксу", что последняя внеплановая проверка в питерском гипермаркете проводилась в декабре 2017 года, и тогда были выявлены нарушения пожарной безопасности, но все они "были устранены".
По словам Еникеева, на момент ЧП все системы противопожарной защиты были исправны и находились в рабочем состоянии.
"Ленту" собираются восстановить
При пожаре пострадали два человека. "На месте была осмотрена женщина — сотрудница магазина, госпитализация не потребовалась", — сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Адмиралтейского района Петербурга. Женщина отравилась дымом.
Второй пострадавший — сотрудник гипермаркета — получил травму при прыжке с высоты. Его состояние оценивается как "относительно удовлетворительное", отметил главврач НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Антон Повзун. По словам менеджера "Ленты", мужчину уже отпустили домой из больницы.
Гипермаркет выгорел полностью. Как пояснил "Фонтанке" глава ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, здание сделано из металлических конструкций, которые не устойчивы к нагреванию: "Фактически через 15-20 минут они складываются". Это и привело к быстрому обрушению. Пожарным удалось отключить трансформаторную подстанцию и газовую котельную.
Внутри здания тушением занимались около 200 сотрудников МЧС, на месте работали 22 единицы техники. Помогла близость Обводного канала. Через два часа после возгорания пожар был локализован, к 11 часам ранг сложности, изначально составлявший три балла из пяти, был снижен до первого.
Владельцы планируют восстановить сгоревшее здание, магазин был застрахован. "Лента" на набережной Обводного канала открылась 25 ноября 2005 года. Общая площадь магазина составляла 7 853 кв. м, ежедневная выручка, по примерным оценкам — 6 млн рублей.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, прибыв на место происществия, заявил, что выделенных на 2019 год средств на работу пожарных служб недостаточно. "Нужно изыскать дополнительные средства по дымоудалению, по ряду других позиций, чтобы наши пожарные имели возможность оперативно реагировать на такие ситуации", — заявил Беглов.