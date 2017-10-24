"Умысла не было": напавший на Фельгенгауэр отчасти признал вину

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Бориса Грица, обвиняемого в нападении с ножом на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Сам он на заседании вину признал частично.

С требованием арестовать Грица в суд обратилось следствие. Прокуратура поддержала ходатайство. Кроме того, уже на заседании стало известно, что Грицу уже предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.

Сам Гриц на заседании признал, что ударил Фельгенгауэр ножом. При этом он настаивал, что умысла убивать журналистку у него не было, и просил суд не отправлять его под стражу.

"Господин судья, я ранее не судим, имею место проживания в городе Люберцы, не собираюсь скрываться от следствия, в связи с чем прошу изменить мне меру пресечения на более мягкую", — сказал он.

"Вежливый, два высших образования"

На заседании также выяснилось, что Гриц, после задержания утверждавший, что у него с Фельгенгауэр была некая телепатическая связь, имеет два гражданства — российское и израильское. Он не женат, детей у него нет, постоянного источника дохода также нет.

Перед оглашением решения суда журналисты задавали Грицу откровенно издевательские вопросы. Например, продолжает ли он телепатически общаться с ведущей. "Еще несколько таких вопросов, и у него с вами телепатическая связь начнется", — одернул особо активную журналистку ее коллега.

Назначенный Грицу государством адвокат Андрей Голоднюк в разговоре с Русской службой Би-би-си пояснил, что помимо уже проведенной психиатрической экспертизы его подзащитному может предстоять еще одна, но соответствующего постановления следствие пока не вынесло.

"Явных признаков какой-то неадекватности нет. Нормально разговаривает человек, общается, вежливый, два высших образования. То есть там все обычно, буднично. Ничего, что могло бы заинтересовать [прессу]. [Производит впечатление] более-менее адекватного", — сказал Голоднюк.

Нападение на Фельгенгауэр

По версии следствия, Гриц в понедельник днем прыснул газом в глаза охраннику на входе в здание офиса редакции на Новом Арбате, а затем поднялся в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Действовал он молча, не выкрикивая лозунгов.

Он был задержан сразу после нападения в офисе. Сразу после задержания он заявил, что поддерживал телепатическую связь с журналисткой, которая таким образом его якобы изводила. По итогам психолого-психиатрической экспертизы Гриц признан вменяемым.

Фельгенгауэр после нападения отвезли в НИИ имени Склифосовского, где ей сделали операцию. По словам директора НИИ Сергея Петрикова, сейчас "она находится стабильном тяжелом состоянии, но это та тяжесть состояния, которая должна быть при таком повреждении".

По словам врачей, она пришла в сознание сразу после операции. Утром во вторник родственники Фельгенгауэр выложили в интернет записку от нее, в которой журналистка благодарит всех, кто ее поддерживает, и шутит, что в больнице выспалась впервые за 16 лет работы на радио.

По факту нападения на Фельгенгауэр возбуждено дело о покушении на убийство, обвиняемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предложил считать нападение "атакой безумца".

"Пытаться окрашивать вот такой трагический случай, [который] действительно связан с проявлением такого безумия, с какими-то другими субстанциями, это нелогично, и, наверное, вряд ли было бы правильным с нашей точки зрения", — сказал Песков.