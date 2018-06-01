01.06.2018, 13:01

Умершая 13-летняя девочка из Велокобритании спасла жизни 15 человек


rus.delfi.ee
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Умершая 13-летняя девочка из Велокобритании спасла жизни 15 человек
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2 января 2018 года Шарлотте, жившей в городе Торки, графство Девон в Великобритании, исполнилось 13 лет, а 10 мая она скончалась от глиобластомы — агрессивной злокачественной опухоли головного мозга. Это произошло спустя всего шесть недель после того, как девочке поставили диагноз, пишет ”Дети Mail.Ru” со ссылкой на The Daily Mail.

Перед смертью Шарлотта успела дать согласие на то, чтобы ее органы и ткани были использованы в качестве донорского материала. Теперь ее сердце, почки, поджелудочная железа, кожа, костная ткань, роговица и так далее будут пересажены тем, кому они остро необходимы, и тем самым жизнь этих 15 человек будет спасена.

По словам мамы девочки, Карен Митчелл, дочь успела перед смертью сказать, что готова дать еще кому-то шансы на жизнь. ”Без сомнения, знание о том, что ее органы смогут помочь такому большому числу людей, дает нам некоторое утешение. Это одна из тех вещей, которая помогает мне держаться”, — сказала Карен. Она считает, что родители должны с раннего возраста говорить с детьми на такую щекотливую тему, как посмертное донорство органов и тканей.

Похороны Шарлотты состоялись 24 мая. Как сообщает сайт DevonLive, на них присутствовали более 300 учителей и учеников школы, где она училась. Ребята молча сопровождали траурный кортеж на кладбище, где в память о Шарлотте выпустили в небо 400 разноцветных биоразлагаемых воздушных шариков. К шарикам были привязаны записки с воспоминаниями о Шарлотте, которые написали ее соученики, а также семена цветов. Школьники вспомнили о том, каким сильным, веселым, позитивным человеком была Шарлотта, какое отличное было у нее чувство юмора, как она всегда помогала тем, кто в этом нуждался.

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