Умершая 13-летняя девочка из Великобритании спасла жизни 15 человек

2 января 2018 года Шарлотте, жившей в городе Торки, графство Девон в Великобритании, исполнилось 13 лет, а 10 мая она скончалась от глиобластомы — агрессивной злокачественной опухоли головного мозга. Это произошло спустя всего шесть недель после того, как девочке поставили диагноз, пишет ”Дети Mail.Ru” со ссылкой на The Daily Mail.

Перед смертью Шарлотта успела дать согласие на то, чтобы ее органы и ткани были использованы в качестве донорского материала. Теперь ее сердце, почки, поджелудочная железа, кожа, костная ткань, роговица и так далее будут пересажены тем, кому они остро необходимы, и тем самым жизнь этих 15 человек будет спасена.

По словам мамы девочки, Карен Митчелл, дочь успела перед смертью сказать, что готова дать еще кому-то шансы на жизнь. ”Без сомнения, знание о том, что ее органы смогут помочь такому большому числу людей, дает нам некоторое утешение. Это одна из тех вещей, которая помогает мне держаться”, — сказала Карен. Она считает, что родители должны с раннего возраста говорить с детьми на такую щекотливую тему, как посмертное донорство органов и тканей.