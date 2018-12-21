Умерли не от старости? В Росстате выявили "махинации" со статистикой смертности россиян

Ранее в рамках международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения — 2018" состоялось совещание профильной комиссии по специальности "терапия" экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России. Директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития Екатерина Какорина подняла на нем проблему ошибочного кодирования и выбора первичной причины смерти в практике врача первичного звена здравоохранения. По итогам совещания и было принято решение о создании методических рекомендаций для субъектов.

"Махинации со смертностью" ведутся давно

РБК изучил статистику причин смертности в России с 2008 по 2017 год. Для анализа были использованы данные "Демографического сборника" и статистического сборника Минздрава.

"Прежде всего обращает на себя внимание, что с 2008 года резко снизилась смертность от болезней системы кровообращения: если в 2008 году такая причина фигурировала в 57% свидетельствах о смерти, то в 2017-м — в 47%", — отмечает издание.

При этом с 2008 по 2012 год в России действовала программа по совершенствованию медицинской помощи больным при сердечно-сосудистых заболеваниях, среди контролируемых целей которой в том числе было снижение показателей смертности от них. В 2012 году требование снижения смертности от болезней системы кровообращения вошло в "майские указы" Владимира Путина, подписанные им после президентских выборов.

За тот же период выросла смертность от старости (с 2,18 до 5,25%) и прочих болезней (с 3,32 до 4,33%), к которым относятся смерть "от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях" и от болезней различных внутренних органов (к примеру, болезни кожи). Вырос также за последние десять лет и процент умерших от онкологических заболеваний — с 14 до 16%.

Значительно чаще россияне стали официально умирать от болезней нервной системы. В 2008 году таких было 0,7%, в 2016-м — 5,5%. И хотя данных за 2017 и 2018 годы в открытом доступе нет, из заявления вице-премьера можно сделать вывод, что эта тенденция сохраняется.

В настоящее время правительство ставит цель к 2024 году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 24% и от онкологических — на 8%, заявляла ранее Голикова. Ежегодная смертность в России в 2016-2017 годах — около 1,8 миллиона человек.

Написать "старость" в качестве причины смерти, согласно указаниям Минздрава, можно только в случае, если умершему было более 80 лет, а в его медицинских документах не было информации о хронических заболеваниях, травмах или их последствиях, способных вызвать смерть.

Если рассмотреть причины смерти лиц 80 лет и старше, то можно заметить, как с 2013 года болезни системы кровообращения стали указывать все реже, а старость все чаще. В 2011 году от старости после 80 лет по документам умирали около 16%, а в 2017-м — 30%, от болезней системы кровообращения — 74 и 55% соответственно.

Статистика по причинам смертности в России в значительной степени дает административно управляемые цифры, полагает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. "В России далеко не всегда проводят вскрытие и часто пишут ту причину смерти, которую сказал поставить врач, исходя из административных указаний", — сказала она.

По словам Попович, в значительном числе областей смертность от онкологии, например, подгоняли под целевые значения. В итоге в целом статистика по стране выровнялась до запланированного уровня с незначительными отклонениями. "Это манипулирование, и манипулирование очень активное", — пояснила она.

Бороться с этим манипулированием очень сложно, поскольку патологоанатомическая служба подчиняется Минздраву и региональным ведомствам здравоохранения. Поэтому патологоанатомы не заинтересованы выявлять истинные причины смерти, что позволяет ставить вопрос об эффективности всей системы здравоохранения.

Добавим, о "лживых" цифрах в демографических показателях заговорили в полный голос в тот момент, когда смертность в России превысила рождаемость. Население РФ с января по октябрь этого года сократилось на 78,7 тысяч человек до 146,8 млн человек. С января по октябрь 2018-го количество умерших в России составило около 1,5 млн человек, а родилось за тот же период 1,35 млн человек, пишет "Мойка78". Естественную убыль Росстат констатировал впервые с 2008 года.

Минздрав: на Кавказе смертность ниже, чем в Европе

В четверг вопрос смертности был поднят и первым заместителем министра здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой на заседании Совета при полномочном представителе президента России в СКФО, передает ТАСС. Она, оперируя статистикой, обрисовала благостную картину.