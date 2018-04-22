Умерла старейшая жительница планеты

В Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима, сообщает Fox News.



Женщина провела последние несколько месяцев в больнице и почти не вставала с постели.

Тадзима появилась на свет 4 августа 1900 года и проживала в префектуре Кагосима. Она стала считаться старейшим человеком в мире в 2015 году, после того как в возрасте 115 лет умерла старейшая на тот момент жительница Японии. Имя женщины не раскрывается по просьбе ее семьи. Известно лишь, что она была жительницей Токио, родившейся 15 марта 1900 года.

Теперь титул старейшего человека в мире перешел к 116-летней японке Тие Мияко.