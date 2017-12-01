На 87-м году жизни умерла летчик-испытатель Марина Попович. Она была первой женщиной, преодолевшей звуковой барьер на реактивном истребителе, пишет РБК.

Как сообщает телеканал ”Звезда”, Марина Попович умерла в возрасте 86 лет. Причины ее смерти не раскрываются.

Попович была летчиком-испытателем. За свою карьеру она освоила более 40 типов самолетов и вертолетов, стала первой женщиной, преодолевшей звуковой барьер за штурвалом реактивного истребителя МиГ-21.

Марина Попович установила 102 мировых рекорда в области авиации, в том числе и на Ан-22 ”Антей”. На нем она пролетела 1000 км подряд на скорости более 600 км/ч с грузом 50 т на борту.

Помимо этого она установила мировое достижение по скорости полета на самолете с двумя турбореактивными двигателями.

Попович неоднократно награждалась орденами и медалями. Она заслуженный мастер спорта.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с РБК назвал летчицу Марину Попович ”жемчужиной России”. ”Это большая утрата для всех нас. Она замечательный и душевный человек, прекрасная женщина, рекордсменка мира, рекордсменка России, замечательный педагог. Сколько она передавала опыта молодым, в том числе мне, когда она в школе летчиков-испытателей вела летную психологию, рассказывала, как себя вести в каких-то страшных ситуациях. Она никогда не отказывала людям, которые ее просили о помощи: кому-то квартиры, машины, с работы увольняли. Она всегда вмешивалась и помогала людям. Я очень сожалею. Хочу поддержать всех ее родственников, друзей и знакомых. Это большая утрата для всех нас”, — сказал Сытник.