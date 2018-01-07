Умерла французская певица, победительница "Евровидения" Франс Галль

Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает France Info.

Причиной смерти артистки стало осложнение, вызванное онкологическим заболеванием, с которым она боролась на протяжении последних двух лет. Галль была госпитализирована в больницу в пригороде Парижа в середине декабря 2017 года.

Отмечается, что еще в 1993-м, спустя год после смерти ее супруга, Мишеля Берже, у певицы был диагностирован рак молочной железы.

Музыкальную карьеру Галль начала в 1963 году, когда ей было 16 лет. Спустя два года, в 1965-м, она, представляя Люксембург, одержала победу на песенном конкурсе ”Евровидение”, исполнив композицию Poupée de cire, poupée de son. Известна также сотрудничеством с Сержем Генсбургом и Мишелем Берже. В мае 2017 года она была удостоена ордена Почетного легиона.