Умерла актриса Вера Глаголева

Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы, сообщает ”Московский комсомолец”.

Собеседник журналистов сообщил, что причиной смерти Глаголевой стало онкологическое заболевание.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, дружившая с Глаголевой, подтвердила информацию о ее кончине агентству РИА Новости.

Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. В кино дебютировала в 1975 году в картине ”На край света…”. В 1983 году журнал ”Советский экран” признал ее лучшей актрисой СССР за роль в мелодраме ”Выйти замуж за капитана”. В 1990 году сняла первый фильм в качестве режиссера — мелодраму ”Сломанный свет”. Ее последней работой стала экранизация пьесы Тургенева ”Месяц в деревне” под названием ”Две женщины” (2014).